Test du jeu Spider-Man 2: Une magnifique chasse à l’araignée

Parlez-en à n’importe quel studio: la tâche de réaliser une suite d’un jeu ayant connu un grand succès n’est vraiment pas facile. D’un côté, on désire surpasser les standards du prédécesseur et de l’autre, on ne veut surtout pas décevoir les attentes mirobolantes des fans. C’est encore plus vrai lorsqu’on parle d’une franchise à succès comme Spider-Man. Or, soyez rassurés pour Spider-Man 2 puisque Insomniac Games a poursuivi la construction d’une série hors-pair sur les fondations extrêmement solides du premier opus.

Disponible sur: PlayStation 5

Prix: 89,99$ + txs

Les démons de Peter et Miles sur fond de grande chasse

Quelques mois après les événements de Spider-Man et Spider-Man: Miles Morales, Peter Parker et le jeune Miles continuent de vaquer à leurs occupations tout en défendant la ville de New York. Si Peter réussit à décrocher un emploi comme enseignant, Miles poursuit quant à lui ses études en nourrissant une haine envers Martin Li. Or, rapidement, les deux héros devront renfiler leur costume respectif de Spider-Man lorsque Sandman déclenchera une attaque sans précédent sur New York, laissant au passage des amoncellements de sable et le présage d’une menace comme les Spider-Man n’en ont jamais connue.

En effet, si Spider-Man nous confrontait à des méchants bien connus de l’univers de Peter Parker, Spider-Man 2 vous plongera dans une aventure où tant Peter que Miles seront dépassés. En fait, ils devront tisser leurs toiles contre les forces de Kraven, principal antagoniste de ce volet dont les motivations sont aussi barbares que cruelles. En fait, pour Kraven et ses sbires, New York n’est qu’un immense terrain de chasse sur lequel le chasseur désire avoir une proie digne de ce nom. De ce fait, vous verrez Kraven tuer des figures bien connues de l’univers de Spider-Man pour le simple plaisir de traquer et assassiner.

Cela donne droit à une trame de fond s’élaborant en un scénario encore plus intéressant que celui du premier opus. Au-delà de la barbarie de Kraven, le jeu est truffé de clins d’oeil à l’univers de Spider-Man alors qu’on plonge de plus en plus dans les éléments les plus marquants de la franchise de l’homme-araignée. En outre, si vous avez vu ne serait-ce qu’une bande-annonce, vous savez que Peter et Miles seront confrontés à la première apparition de Venom et que Peter devra apprivoiser la violence du Symbiote qui l’infectera.

Quoi qu’il en soit, Insomniac nous livre une fois de plus un excellent scénario rivalisant non seulement avec les meilleures bande-dessinées de Spider-Man, mais nous faisant voyager dans des dimensions très personnelles de Peter et Miles dans l’attente d’une troisième aventure des héros.

Deux Spider-Man pour le prix d’un

Pourquoi briser une recette fonctionnant toujours ? En fait, plutôt que de défaire et refaire ce qu’ont offert Spider-Man et Spider-Man: Miles Morales, Insomniac Games a opté pour une poursuite des principaux éléments ayant fait le succès de ces jeux. Était-ce une bonne chose ? Absolument puisque s’ils étaient lancés aujourd’hui, les deux premiers Spider-Man seraient encore considérés comme d’excellents jeux avec les standards actuels.

Pour ce second opus officiel, Insomniac Games nous permet d’incarner Peter et Miles comme on le souhaite. Certes, certaines missions et activités exigeront que vous enfiliez le costume de l’un ou l’autre des héros, mais il vous sera possible d’alterner entre les deux personnages quand vous le voudrez. Par ailleurs, vous plongerez dans la peau d’autres personnages lors de certaines missions spécifiques du jeu, que ce soit un plus jeune Peter ou bien Mary Jane. Si ces missions sont très linéaires, leur apport procure une dose de profondeur intéressante à l’aventure.

Autre fait intéressant: vous verrez plus de personnages que jamais lors de vos expéditions au sein des rues de New York. En fait, il se pourrait que vous croisiez la route d’un autre héros alors que vous ne faisiez que vous balader ou bien qu’un autre personnage vous vienne en aide lorsque vous tenterez de stopper un acte criminel. À cet effet, il vous sera possible d’exécuter des techniques de finition en duo, rajoutant ainsi des scènes d’action exaltantes aux combats frénétiques du jeu. Voyez donc New York comme un grand terrain de jeu où les autres héros défendront également la ville indépendamment de vous, ce qui nous donne une vive impression d’être moins seul qu’au sein du premier opus.

La même New York, mais plus élaborée

Le premier Spider-Man proposait une reproduction assez exhaustive de New York. Le deuxième volet étend encore plus les activités de la Grosse Pomme en mettant de l’avant pas moins de 14 districts à explorer. Chacun de ceux-ci comprend son lot de tâches à effectuer, ce qui vous donnera droit à des récompenses de districts pour voyager plus rapidement ou bien pour récolter des pièces d’amélioration pour vos héros.

Une fois de plus, Insomniac a joué de prudence en bonifiant une recette qui, de toute façon, fonctionne encore très bien aujourd’hui. En fait, certaines activités sont directement reprises du premier jeu, dont les crimes à stopper. En d’autres occasions, on a simplement modifié le cadre d’activités du premier jeu, dont les défis de Taskmaster qui ont été remplacés par ceux de Mysterio. Or, si certaines activités sont plus lentes et moins intéressantes que celles de Spider-Man (dont des défis de botanique avec Peter s’avérant assez ennuyantes), chacune d’elles procure des récompenses et incitatifs nous poussant à vouloir terminer chacun des districts à 100%.

À cet effet, si vous avez aimé les costumes du premier Spider-Man, vous serez heureux d’apprendre que le nombre de costumes à débloquer et revêtir est encore plus important dans Spider-Man 2. Certes, il s’agit d’esthétique, mais Insomniac s’est assuré de plaire à tous les fans de Spider-Man avec la sélection de costumes du jeu. Vous en retrouverez qui feront non seulement référence aux bande-dessinées, mais aussi aux films et aux dessins animés. Mes préférés furent sans contredis ceux de Spider-Man: Into the Spiderverse, qui modifient également les effets spéciaux ainsi que les animations de Peter et Miles afin calquer le style des films.

Des hommes araignées volants !

New York étant plus grosse qu’au sein du premier jeu, Insomniac a pensé à une série d’améliorations afin de rendre la navigation plus fluide et intéressante. Tisser des toiles et se balancer demeure aussi fonctionnel qu’il y a quelques années, mais cette fois, vous aurez aussi accès à des ailes. Celles-ci vous permettront de parcourir de grandes distances aussi aisément que rapidement tout en tirant profit des vents et des trappes d’aération pour vous donner des poussées d’accélération.

Mieux encore, la puissance de la PlayStation 5 est visible à travers les temps de chargement lorsqu’on passe d’un district à l’autre. En fait, c’est carrément bluffant de constater qu’il n’y a aucun temps de chargement lorsqu’on effectue une navigation rapide entre deux quartiers. Autrement dit, en un clin d’oeil, vous passerez de l’endroit où vous étiez au point précis que vous aurez sélectionné, accentuant la vitesse de déplacement comme on l’a rarement vu au sein d’un jeu vidéo.

Ainsi, une fois de plus, Insomniac a réussi à rendre la navigation limpide au sein des rues de New York en se basant sur trois angles: vitesse, précision et fluidité.

Des araignées mieux équipées

Comme je l’ai mentionné, outre les criminels jalonnant les rues de New York, vous affronterez toute une série d’adversaires au sein de votre aventure. En plus d’ennemis principaux, vous tisserez vos toiles contre des membres d’un étrange culte, des adeptes de certaines factions et, bien entendu, les chasseurs et machines de Kraven, offrant ainsi une diversité d’ennemis malheureusement assez limitée.

Grosso modo, le système de combat demeure le même que celui du premier jeu. Les mouvements de Peter et Miles sont aussi fluides que ceux du premier volet et vous pourrez très bien vous en tirer en utilisant les mêmes techniques. Néanmoins, Insomniac a inclus des types d’ennemis contre lesquels vos techniques de base auront moins d’effets. Vous n’aurez alors d’autre choix que de vous en remettre aux nouveautés proposées par le studio.

Outre les mouvements de base s’étant améliorés grâce à de nouvelles compétences à débloquer, le jeu propose davantage d’habiletés et de gadgets qu’auparavant. Peter pourra notamment utiliser ses bras d’araignée pour déverser une pluie d’attaques tranchantes sur des adversaires tandis que Miles pourra mettre à profit ses poings chargés d’électricité. Les deux hommes auront aussi accès à des gadgets qui feront valser, paralyseront ou frapperont des groupes d’adversaires qui les encercleront.

Insomniac a également inclus une nouvelle technique de contre-attaque permettant de riposter à des assauts en appuyant sur L1 au bon moment. Vous pourrez utiliser cette technique au lieu de dévier les attaques, mais elle sera surtout mise à profit lors d’attaques spéciales d’ennemis ne pouvant être évitées. C’est un ajout intéressant, mais sous-utilisé tant on a le réflexe d’utiliser la déviation et le saut pour ne pas se faire frapper.

Côté furtif, il est toujours possible d’éliminer des adversaires sans se faire voir à l’aide des mêmes techniques que celles du premier jeu. En revanche, il est maintenant possible de tisser ses propres lignes de toiles entre deux murs pour se créer d’autres perchoirs d’éliminations. Cette nouveauté semble banale, mais elle est extrêmement intéressante et utile lorsqu’on se retrouve dans un hangar où il semble impossible d’éliminer des ennemis sans bruit à l’aide des perchoirs naturels nous étant offerts.

Par ailleurs, les deux Spider-Man auront accès à plus de compétences à débloquer qu’auparavant. En effet, l’arbre de compétences se divisera en trois, soit une pour Miles, une pour Peter et une commune aux deux. Qui plus est, vous pourrez améliorer l’efficacité de leurs costumes afin d’accentuer leur force de frappe, leur santé, leur mobilité, etc. Non seulement cela fait-il de Spider-Man 2 un jeu bien garni, mais cela nous encourage aussi à récolter les différents types de ressources nécessaires pour améliorer nos héros. Vers la fin, vous aurez réellement l’impression d’avoir accentué les habiletés de ces Spider-Man de façon aussi marquante que satisfaisante.

Devriez-vous y jouer ?

Avec le succès de Spider-Man et Spider-Man: Miles Morales, Spider-Man 2 était l’un des jeux les plus attendus de l’année. Plutôt que de réinventer la roue, Insomniac Games a poursuivi là où les aventures précédentes nous avaient laissés.

Certes, Spider-Man 2 n’est pas le jeu le plus original et n’offre pas un esthétisme particulièrement rehaussé par rapport à ses prédécesseurs. Or, avions-nous réellement besoin d’une formule réinventée ? Pas du tout. Personnellement, je m’attendais à une aventure qui poursuivrait avec la formule gagnante des deux premiers jeux tout en étendant les possibilités qu’ils nous conféraient. C’est exactement ce à quoi j’ai eu droit. J’ai à peine vu les 35 heures nécessaires pour compléter l’ensemble du jeu tant j’ai retrouvé rapidement mes marques tout en découvrant l’histoire ainsi que les possibilités fascinantes de ce second volet.

Si j’hésite à dire que Spider-Man 2 est le meilleur jeu de super-héros à avoir vu le jour jusqu’à aujourd’hui, il ne fait aucun doute qu’Insomniac Games s’est encore démarqué en tant que studio pouvant produire des jeux de grande qualité mettant en vedette certains de nos héros préférés. Disons que le tout promet pour un certain Marvel’s Wolverine !

Points forts:

Excellent scénario regroupant de nombreux personnages de l’univers Marvel

Fluidité de mouvement améliorée par rapport au premier jeu

Habiletés de combat et d’exploration étendues grâce à davantage d’habiletés fort intéressantes

Points faibles:

Certaines activités linéaires et ennuyantes

Certains éléments visuels, dont des textures manquant de détails

Diversité d’ennemis limitée

Note: 4,5 sur 5