Test du jeu WarioWare: Move It! – Bougez-vous le…

En un peu plus de vingt-cinq ans à parler de jeux vidéo sur différents médias, j’ai rarement joué à des jeux aussi déjantés que ceux de la franchise WarioWare. En fait, autant ces derniers sont-ils éclatés au possible, autant Nintendo trouve toujours un moyen de tirer profit de chacune des consoles sur lesquelles ils sont parus. La Nintendo Switch ne fait pas exception puisque WarioWare: Move It! vous fera prendre des poses comme jamais auparavant par le biais de vos petites Joy-Con !

Disponible sur: Nintendo Switch

Prix: 64,99$ + txs

Un court voyage au soleil déjanté

À l’instar des autres WarioWare, l’histoire de WarioWare: Move It! est aussi simple que loufoque. Alors qu’il remporte un concours pour lui et 20 de ses amis, Wario se retrouve sur une île paradisiaque où ils sont censés profiter des joies de la vie. Je dis bien censé puisqu’ils apprendront que des fléaux menacent la région. La seule façon de les calmer est d’utiliser deux pierres en forme de Joy-Con afin de terminer toute une série de micro-jeux.

Le scénario de Move It! ne va pas beaucoup plus loin que cela. En fait, Wario sera accompagné par l’un de ses acolytes dans chaque niveau. De très courtes séquences animées vous introduiront à chaque lieu avant que vous ne plongiez directement dans les micro-jeux. Certes, le tout est sympathique, mais le manque flagrant de profondeur scénaristique se traduit par un attachement moindre envers les personnages comparativement aux précédents opus de la série.

Par ailleurs, si le mode Histoire représente la principale raison de jouer au jeu en solo, sachez que ce sera de très courte durée. En fait, vous pourrez aisément terminer ce mode en deux heures avec très peu de raisons d’y revenir. Vous pourrez toujours retourner dans les divers niveaux pour tenter de battre vos meilleurs scores, mais autrement, vous reléguerez ce mode aux oubliettes aussi vite que vous l’aurez commencé.

Des micro-jeux qui font bouger !

Bien entendu, la pièce maîtresse de WarioWare: Move It! sont ses micro-jeux. Comme dans n’importe quel opus de la série, on joue à un WarioWare pour voir à quel point les développeurs de Nintendo se sont surpassés en terme de créativité et, surtout, de folie.

Au total, Move It! propose 200 micro-jeux. Si certains rappellent des micro-jeux d’autres volets (oui, il y a encore des actions à poser avec un nez géant !), d’autres sont totalement nouveaux et originaux. En outre, préparez-vous à avoir l’air fou alors que vous tenterez de dépasser un adversaire en skiant ou bien en sortant un oeuf de l’orifice d’une poule ! Si vous êtes un amateur de jeux de Nintendo, certains micro-jeux vous renverront dans divers souvenirs, dont l’un qui vous propulsera sur une glissade bien connue de Super Mario 64.

Au-delà de la nature originale et complètement loufoque des mini-jeux, c’est l’utilisation des Joy-Con qui est fort surprenante. En fait, cela faisait un bon moment qu’on n’avait pas eu droit à un jeu mettant aussi bien à profit les petites manettes de Nintendo. Non seulement la détection de mouvements est-elle à point, mais les développeurs se sont aussi assurés d’utiliser l’ensemble de leur technologie. Par exemple, vous rappeliez-vous qu’il y a une caméra sous chaque Joy-Con ? Move It! vous le rappellera.

En plus de mimer des actions, Move It! vous fera surtout prendre toutes sortes de poses par lesquelles vous aurez l’air ridicule. C’est un plaisir totalement assumé par le jeu qui vous fera pouffer de rire lors de soirées entre amis. Or, vous verrez que le défi des micro-jeux se situera dans votre vitesse de compréhension de la pose puis de l’action à exécuter. Contrairement à la plupart des autres WarioWare, Move It! ajoute un double défi puisqu’il faut à la fois effectuer une pose précise puis faire une action. Et ne pensez pas berner le jeu en demeurant assis et en mimant des actions, vous échouerez.

Ainsi, Nintendo n’aurait pas pu choisir un meilleur titre pour son jeu. Move It! nous fait réellement bouger, voire même suer en prenant toutes sortes de poses farfelues dans le but totalement voulu qu’on soit ridicule. Ça fonctionne et ça anime des soirées entre amis comme peu de jeux ont réussi à le faire sur la Nintendo Switch, je vous le garantis !

En revanche, veillez à bien attacher les dragonnes de vos manettes. C’est un conseil qu’on a lu ad nauseam, mais dans le cas de Move It!, il est nécessaire de le suivre. En effet, certains micro-jeux vous demanderont des mouvements bien précis exigeant des contorsions de mains. Pour d’autres, il vous faudra carrément les lâcher. Évitez qu’une soirée soit gâchée par le bris d’une ou plusieurs Joy-Con, surtout considérant leur prix de vente.

Plusieurs options de courte durée

Comme vous avez pu le deviner, WarioWare: Move It! est surtout un jeu axé sur le multijoueur. En solo, outre le petit mode Histoire servant de didacticiel pour les poses à prendre, il n’y a qu’un autre mode dans lequel on doit réussir une série de 20 micro-jeux allant de plus en plus vite. C’est exigeant, vous suerez à coup sûr, mais ça demeure limité en terme de durée.

À plusieurs, vous aurez accès à une série de modes qui, eux aussi, seront assez éclatés. Par exemple, le mode Miroir demandera à un joueur de regarder l’écran et de mimer ce qu’il voit sans Joy-Con. L’autre joueur devra être dos à l’écran et reproduire les gestes du premier joueur avec des Joy-Con, le tout en allant de plus en plus vite. C’est assez corsé merci, mais très drôle.

Le mode Fiesta électrisera quant à lui vos parties de deux à quatre joueurs. Dans ce mode, vous jouerez sur une table et avancerez sur des cases qui seront bonnes ou punitives. Or, pour avancer, vous devrez réussir un micro-jeu, vous donnant ainsi accès au dé. Toutefois, avancer sur certaines cases rimera à recommencer du début, voire même perdre tous ses points. Une partie peut donc devenir extrêmement chaotique, un peu à la manière d’un Mario Party.

Outre ces modes, Move It! propose une dizaine d’autres mini-jeux à l’intérêt variable. Cela va du jeu similaire à 1,2,3 Soleil du Jeu du Calmar à un jeu de tir réparti en cinq niveaux où vous devrez éliminer des cibles à l’aide de fusils à l’eau. Il y a même un mode où quatre joueurs participent, mais un seul joue réellement avec ses Joy-Con sans qu’on sache de qui il s’agit. C’est sympathique, mais l’ensemble pose problème avec un dénominateur commun: la durée.

Voilà la véritable lacune de WarioWare: Move It!. Le jeu est indéniablement loufoque et original, mais il ne vous occupera pas très longtemps. On passe rapidement à travers l’ensemble des modes, dont plusieurs n’ont qu’un intérêt de quelques dizaines de minutes, tout au plus. Qui plus est, même si 200 micro-jeux peut paraître beaucoup, on a rapidement fait le tour. Un sentiment de déjà-vu s’installe vite alors qu’on refait les mêmes micro-jeux encore et encore. C’est excellent pour battre son meilleur score, mais moins intéressant au niveau du plaisir que l’on ressent.

Devriez-vous y jouer ?

Depuis WarioWare: Smooth Moves sur la Wii, aucun autre WarioWare n’est parvenu à nous faire bouger avec autant de folie que WarioWare: Move It!. Or, si l’originalité et le plaisir de jouer entre amis sont indéniables, les principales qualités du jeu ne se savourent qu’à court terme. La plupart des options ne vous occuperont que quelques dizaines de minutes tandis qu’on parle de quelques heures pour les autres, surtout en solo.

Un jeu à considérer si vous prévoyez jouer à plusieurs ou bien si vous êtes du genre à sortir un jeu vidéo lors de réunions amicales ou familiales, sans plus.

Points forts:

Originalité débordante au sein des micro-jeux

Belle exploitation des Joy-Con

Certains modes multijoueur endiableront vos soirées

Points faibles:

Expérience très courte en solo

Très répétitif très rapidement

Plusieurs modes plutôt inintéressants

Note: 3 sur 5