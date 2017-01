De nouvelles publicités furtives bientôt sur Windows 10

La prochaine mise à jour de Windows 10, promettant des fonctions destinées aux créateurs, viendra aussi avec un placement de produit au moins à un nouvel endroit.

C’est un secret de polichinelle : on retrouve de la publicité sur Windows 10. Comme sur l’écran de verrouillage ou le menu Démarrer par exemple, où l’on aime vous recommander d’installer certaines applications. Et avec la prochaine mise à jour importante de son système d’exploitation, Microsoft semble avoir décidé de multiplier les vitrines publicitaires.

Selon ce que rapporte le blogue Winaero, le nouveau menu Partager, qui s’affiche désormais au centre de l’écran plutôt qu’à partir de la barre de tâches, met en vedette non seulement des applications déjà installées, mais également des applications recommandées.

Bien sûr, Microsoft n’est pas la seule entreprise à exploiter ce genre de tactique.

On imagine qu’il sera possible de désactiver cette forme d’invitation, comme il est possible de désactiver les autres formes de placement de produit ailleurs dans Windows. N’empêche, cette forme de publicité intrusive demeurera en place pour bons nombres d’utilisateurs plus novices qui ne se donneront pas la peine d’apprendre où modifier ces paramètres.

Reste à voir si Microsoft ira jusqu’à afficher plusieurs recommandations, dans cette fenêtre ou ailleurs, pour des produits qui occuperont un espace pouvant servir à améliorer l’accessibilité vers des applications déjà installées. Et cela dans un système d’exploitation qui n’est pourtant plus gratuit depuis le 30 juillet 2016.