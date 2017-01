Apple souhaiterait produire ses propres séries dramatiques

Des séries originales offertes exclusivement aux abonnés d’Apple Music pourraient voir le jour d’ici la fin de l’année.

Selon des personnes familières avec le dossier s’étant confiées au Wall Street Journal, Apple serait sur le point de s’attaquer à Hollywood. La pomme voudrait ainsi produire des contenus à la Westworld et Stranger Things.

Manifestement, Apple explore énormément d’options dans le but de s’attaquer au marché télévisuel.

Apple ne chercherait toutefois pas à se positionner directement contre les géants que sont Netflix et Amazon aux États-Unis. L’idée derrière le projet serait plutôt de rivaliser Spotify en jumelant la distribution de ses nouveaux contenus vidéo avec son service musical par abonnement, Apple Music. À l’instar de Google qui combine le service Play Music et ses contenus YouTube Red en échange d’une mensualité de 9,99$ US, les abonnés d’Apple Music gagneraient ainsi l’accès à des contenus vidéo sur les appareils iOS (et sans doute aussi macOS).

Bien entendu, ce n’est pas la première fois qu’il est question pour Apple de s’aventurer dans le secteur de la production télévisuelle. L’été dernier, l’entreprise a dévoilé son projet de téléréalité Planet of the Apps, coproduite par Propagate, sans toutefois préciser exactement comment elle allait être transmise au public. Aux dernières nouvelles, l’émission devrait voir le jour dans la première partie de 2017.

On ne peut également passer sous silence les pourparlers qu’auraient entretenu Apple avec les réseaux CBS, NBC et Fox en 2015 dans l’espoir de déployer un service de télédistribution web pour l’Apple TV. Ce projet semble toujours être sur la glace pour le moment, malgré qu’Apple ait lancé l’application TV pour tvOS, conçue pour faciliter la recherche des contenus vidéo offerts à travers la majorité des applications installées sur l’Apple TV. À noter que cette application est réservée pour le moment qu’au marché américain.

Il est toutefois question ici d’une ou plusieurs séries dramatiques, possiblement aussi un ou des longs métrages, et le lancement de cette nouvelle offre serait prévu d’ici la fin de l’année, toujours selon le Wall Street Journal.

Comme le mentionne The Verge, on ignore s’il s’agit de la présumée fiction produite et mettant en vedette Dr. Dre. Sans compter qu’une autre série, le populaire segment Carpool Karaoke de l’émission The Late Late Show with James Corden, aurait été commandé par Apple selon ce que rapportait le Hollywood Reporter en juillet dernier.

Rappelons que Spotify a introduit une section vidéo à son offre américaine en mai 2015, mais celle-ci ne semble pas avoir eu le succès escompté, malgré ce que laissait présager son impressionnante liste de partenaires.