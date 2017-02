Facebook débauche une directrice de MTV pour créer du contenu original

Ce n’est plus qu’une question de temps avant que Facebook ne s’attaque à Netflix, YouTube et leurs semblables.

Au début du mois, le Wall Street Journal rapportait que Facebook travaillait au développement d’une application destinée aux lecteurs multimédias. Le but? Distribuer plus largement les vidéos de son site vers les téléviseurs. Il était également question pour Facebook d’adopter une stratégie similaire à celle de Netflix : obtenir les droits de distribution de certains contenus primés, comme des films ou des téléséries.

Mina Lefevre prêtera main forte à l’équipe de Ricky Van Veen, responsable de la stratégie créative mondiale de Facebook.

Tandis que la nouvelle a rapidement circulé dans les médias spécialisés, TechCrunch a choisi d’illustrer son article avec un amalgame du logo de Facebook et de la chaîne américaine MTV (voir l’image ci-dessus). Un drôle de hasard, alors qu’on apprend aujourd’hui que Mina Lefevre, ancienne vice-présidente directrice de la programmation scénarisée de MTV, est devenue responsable du développement de Facebook.

«J’ai toujours été attiré par l’idée de construire quelque chose et de faire partie de l’équipe qui aide à construire l’écosystème de contenus originaux de Facebook», a écrit Lefevre à propos de son nouveau poste. «Eh bien, tout ça me semblait n’être qu’un rêve!»

Selon Deadline, Lefevre prêtera main forte, par son expérience à titre de directrice chevronné dans le domaine de la télévision, à l’équipe de Ricky Van Veen, responsable de la stratégie créative mondiale de Facebook (et cofondateur du portail vidéo humoristique College Humor).

«Notre but est de lancer un écosystème de contenus pour nos partenaires, nous explorons donc le financement de certains projets de contenus, incluant des contenus originaux, sous licence, scénarisés, non scénarisés, et sportifs, qui tireront profit de la mobilité et des interactions sociales uniques à Facebook», expliquait Van Veen en décembre dernier.

Manifestement, les plans de Facebook pour s’attaquer au marché du divertissement vidéo apparaissent de moins en moins comme des paroles en l’air.