Avec Pulse, Twitch devient un réseau social

Un fil d’actualité sera déployé à compter d’aujourd’hui sur Twitch, alors que le géant de la diffusion de jeux vidéo se positionne désormais comme un véritable réseau social.

Introduit en décembre dernier en version bêta, le Channel Feed (ou fil d’actualité d’une chaîne) permettait déjà aux diffuseurs de contenus sur Twitch de publier des statuts un peu comme ce que l’on retrouve sur Facebook et Twitter.

Alors que ces messages n’étaient autrefois accessibles qu’à partir de la chaîne en question, ils seront dorénavant transposés également sur la page d’accueil des abonnés de cette même chaîne. C’est en quelque sorte dans un nouveau fil d’actualité, nommé Pulse, que ces publications pourront bientôt être lues et commentées. Selon Twitch, le déploiement de Pulse commencera aujourd’hui et se poursuivra au cours des prochaines semaines pour atteindre l’ensemble de ses utilisateurs. Sans surprise, l’application mobile de Twitch gagnera également ladite fonction.

La publication de contenus sur Pulse sera également ouverte aux utilisateurs qui n’y ont jamais diffusé la moindre vidéo. Leurs statuts seront visibles pour leurs amis, qui pourront également réagir et commenter, essentiellement comme sur Facebook, et exactement comme c’était déjà possible de le faire auprès des chaînes dont la fonction Channel Feed était active.

L’outil de publication acceptera bien entendu les URL, et offrira notamment un lecteur vidéo intégré pour les contenus Twitch, Vimeo et YouTube, en plus d’afficher directement les images hébergées par Imgur et Gfycat. En terme de réactions, les utilisateurs auront accès à la tonne d’emotes déjà utilisés abondamment par les habitués de la plateforme dans la section clavardage. Il sera également possible de générer une nouvelle publication à partir de la fonction partage d’une vidéo ou diffusion en direct; qui pourra d’ailleurs être repartagé à l’extérieur de Twitch.

À noter que les publications Pulse de vos amis et chaînes auxquelles vous êtes abonnés apparaîtront en ordre chronologique. Twitch ne cache toutefois pas ses intentions de «connecter les utilisateurs avec du contenu plus susceptible de les intéresser», laissant ainsi entendre qu’un algorithme tenant compte des préférences des utilisateurs pourrait éventuellement intervenir dans l’affichage des publications Pulse.

Si vous êtes curieux d’en apprendre davantage sur Pulse, nous vous invitons à lire le billet de blogue publié par Twitch, la page d’aide au sujet de Pulse, ou à regarder la vidéo promotionnelle ci-dessus.