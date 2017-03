Netflix intègre un bouton pour passer le générique d’ouverture d’une émission

Le populaire service de vidéo sur demande est enfin prêt à introduire une fonction qui fera épargner un temps précieux à ses utilisateurs.

Comme le rapporte aujourd’hui The Verge, un bouton permettant d’ignorer l’introduction de certaines téléséries a fait son apparition sur Netflix. Il s’affiche au moment opportun pour la plupart des productions originales de Netflix – House of Cards, Daredevil ou Iron Fist – permettant ainsi de ne pas avoir à revoir pour la énième fois leurs ouvertures, parfois interminables.

À noter que la fonction n’est pas accessible pour toutes les émissions du catalogue de Netflix.

Si la fonction n’est pas présente pour toutes les émissions du catalogue de contenus de Netflix, on soupçonne que ce n’est qu’une question de temps avant qu’elle soit offerte de façon plus généralisée. Il en va de même en ce qui concerne les applications Netflix pour Android, iOS et autres plateformes : bien que la fonction ne soit réservée qu’à la version web du service, tout porte à croire qu’elle sera introduite de façon progressive à travers l’ensemble de l’écosystème de Netflix.

Netflix semble avoir mis à l’essai le bouton en question ces dernières semaines. À la fin février, un membre de Reddit a indiqué avoir remarqué la fonction en regardant Stranger Things.

L’entreprise n’a émis aucun communiqué au sujet de l’implantation de cette fonction. Alors qu’elle semble active pour l’ensemble des utilisateurs au Canada et aux États-Unis, on ignore au moment d’écrire ces lignes si elle est également présente sur le service à l’étranger.