Prince of Persia The Lost Crown arrive sur Steam !

Prince of Persia The Lost Crown est un jeu qui n’avait laissé personne indifférent. Si plusieurs joueurs avaient émis des critiques lors du premier trailer à cause de son style Metroidvania, les tests ont pris tout le monde à contre-pied. Nous l’avions d’ailleurs testé sur Branchez-vous et avions été totalement séduits. Les mécaniques de jeu, les graphismes ou encore la bande sonore nous ont permis de vivre une belle aventure.

Malheureusement, pour le moment, le jeu n’a semble-t-il pas convaincu beaucoup de joueurs. Les résultats sont en deçà des attentes d’Ubisoft et particulièrement du studio de Montpellier. Un studio qui, visiblement, souhaite relancer l’intérêt autour de son jeu.

Après avoir annoncé une mise à jour, mais surtout un DLC “Mask of Darkness”, Ubisoft a pris une nouvelle décision. Disponible sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, le jeu va pouvoir profiter d’une nouvelle base de joueurs.

Le studio vient d’annoncer que Prince of Persia The Lost Crown sera disponible dès le 8 août prochain sur Steam. Une sortie qui permettrait sûrement de booster les ventes du jeu, tant les joueurs sont nombreux sur Steam et que certains étaient même demandeurs. Il bénéficiera également des mises à jour ainsi que du DLC comme sur toutes les autres plateformes.