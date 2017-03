Le Galaxy S8 serait offert à partir de 799€

Le très bien informé Evan Blass a encore frappé, nous donnant un nouvel aperçu du prochain téléphone de Samsung, devenu au fil du temps de moins en moins mystérieux.

LIRE ÉGALEMENT : Voici à quoi ressemblera le Galaxy S8

Comme on pouvait s’y attendre, le Galaxy S8 se déclinera en plusieurs options en terme de couleurs : noir ciel, gris d’orchidée et argent arctique. C’est en effet ce qu’a révélé ce weekend Evan Blass, réputé pour être toujours très bien informé au sujet d’appareils mobiles à quelques jours, quelques semaines, parfois même quelques mois avant leur dévoilement officiel.

Samsung Galaxy S8 and S8 Plus (top to bottom) in black sky, orchid grey and arctic silver (left to right) pic.twitter.com/ISo7W10sYV — Evan Blass (@evleaks) March 19, 2017

Soit, difficile de bien distinguer ces teintes sur l’image jointe à son tweet, qui présente les Galaxy S8 et S8+ (tels qu’ils se nomment selon lui). On peut s’attendre à des téléphones avec une façade identique, qui se distingueront ainsi par leur coque, lorsque vue de dos ou de côté.

Pour ce qui est de la taille de l’écran incurvé, les rumeurs à ce sujet évoquent des diagonales de 5,8 et 6,2 pouces. Cette image semble corroborer cette information : la différence de 0,4 pouce des deux modèles étant à peine perceptible pour ces écrans qui semblent bel et bien occuper 83% de la surface du téléphone, comme le laissaient également entendre les rumeurs.

S8 – 799€

S8+ – 899€

DeX – 150€

GearVR – 129€

Gear360 – 229€ https://t.co/vVm6DRMkX5 — Evan Blass (@evleaks) March 19, 2017

Enfin, Blass a également levé le voile sur les prix des deux modèles, qui devraient être offerts à partir de 799 et 899€. Sans surprise, il est donc question d’appareils dont le prix sera plus élevé par rapport à ce que proposaient leurs prédécesseurs à leur lancement l’an dernier. En Europe, les Galaxy S7 et S7 Edge étaient d’abord vendus à partir de 699 et 799€ sans entente.

Qu’en sera-t-il du prix au Canada? Il serait erroné de simplement convertir cette somme – après tout, les Galaxy S7 et S7 Edge ont vu le jour ici à partir de 899 et 999$, des prix qui ne correspondaient justement pas à l’époque à leur équivalent en euros. Ils seront donc plus chers. On peut s’attendre à ce que leurs prix oscillent aux alentours de la barre des 1 000$.

Parallèlement au dévoilement de la gamme Galaxy S8, Samsung compterait aussi présenter de nouveaux périphériques pour ses téléphones allongés : le DeX, une mystérieuse station permettant d’utiliser ces téléphones comme des PC conventionnels, un casque Gear VR, et la caméra Gear 360.

Rappelons que le dévoilement de ces produits devrait avoir lieu la semaine prochaine, possiblement le 29 mars.