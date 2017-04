Sprinkles, le Snapchat de Microsoft propulsé par l’intelligence artificielle

Après Instagram, Facebook et Apple, c’est maintenant au tour de Microsoft de s’inspirer de Snapchat avec une nouvelle application pour créer des photos et selfies loufoques.

«Good artists copy, great artists steal» nous dirait sans doute Mark Zuckerberg, reprenant la présumée citation de Picasso livrée par Steve Jobs à l’équipe responsable du développement du premier Macintosh. Il faut dire que lorsqu’il est question des emprunts à Snapchat réalisés par Instagram et Facebook, Zuckerberg semble avoir appliqué cet adage à la lettre. Mais les pionniers de l’industrie que sont Apple et Microsoft ont manifestement compris que l’on pouvait toujours faire mieux.

Apple l’a démontré avec Clips, son application devant voir le jour prochainement qui met l’accent sur la capture vidéo, en exploitant notamment la reconnaissance vocale pour retranscrire ce qui est dit lors d’un enregistrement vidéo.

De son côté, Microsoft propose aujourd’hui également quelque chose de différent. Alors que Sprinkles semble n’être qu’une vulgaire application iOS de type caméra permettant à l’utilisateur d’apposer des autocollants ou du texte sur ses photos et selfies, elle se démarque en exploitant la technologie de reconnaissance faciale et d’objet de Microsoft afin de proposer des annotations contextualisées.

Ainsi, il vous suffit de prendre une photo pour que Sprinkles vous propose de l’accompagner d’un texte plus ou moins pertinent (et en anglais seulement). Sprinkles peut donc reconnaître que vous avez photographié un chat ou une tasse de café, et offrir des titres amusants à leur sujet. Les images peuvent d’ailleurs être puisées de la collection de photos déjà stockées sur votre appareil.

Aujourd’hui, nous sommes mardi, et ce jour de semaine est manifestement très important aux yeux de Microsoft, qui recommande deux ou trois variations sur ce thème, par défaut. Ensuite, si un visage est détecté, des options supplémentaires vous sont proposées : des accessoires (moustache ou casquette) affichés aux endroits appropriés, un estimé de l’âge de la personne (euh, je n’ai pas encore 42 ans, merci), et parfois l’image d’une célébrité qui lui ressemble le plus. La reconnaissance d’objet s’applique également ici.

Loin d’être une application parfaite, Sprinkles a néanmoins beaucoup de potentiel.

Bien sûr, vous pouvez déplacer et redimensionner ces items générés automatiquement. Vous pouvez également ajouter des émojis ou autocollants, et on vous proposera même un moteur de recherche et des catégories pour parcourir ceux-ci; toujours selon l’interprétation de votre image par Sprinkles. Enfin, une fois votre œuvre achevée, vous pouvez bien entendu la partager sur Facebook, Twitter, par courriel, par messagerie texte, ou simplement la sauvegarder dans la pellicule de votre téléphone. À noter que Sprinkles ne détecte pas que votre appareil est positionné à l’horizontale; l’application ne permet que de composer des images à la verticale.

Concrètement, Microsoft rassemble ici l’ensemble des récentes initiatives qu’elle a lancées au cours des dernières années, dont le portail How Old Do I Look?, sa technologie permettant d’estimer l’âge d’une personne à partir de sa photo.

Alors que Sprinkles est loin d’être une application parfaite, elle a néanmoins beaucoup de potentiel, et il sera intéressant de voir son évolution si celle-ci parvient à attirer une masse critique d’utilisateurs. Sprinkles est offerte gratuitement pour iOS dans l’App Store. On ignore si une version Android est en chantier.