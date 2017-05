Twitter s’associe avec Bloomberg pour offrir de la vidéo en continu

Un nouveau service de vidéo 24/7 intégrera bientôt le réseau social, alors que l’entreprise tente toujours de rentabiliser ses activités avec de la publicité.

La semaine dernière, le directeur des opérations et des finances de Twitter, Anthony Noto, a dévoilé le projet de son entreprise de diffuser de la vidéo en continu sur sa plateforme afin de renforcer sa position de média d’information incontournable. Ce weekend, Bloomberg a été dévoilé comme le premier partenaire de cette nouvelle aventure.

«Nous croyons vraiment que nous pouvons atteindre un public qui n’est pas abonné à un service télé conventionnel et qui regarde la télévision sur la route, et nous pensons que Bloomberg est le partenaire idéal pour inaugurer le service.»

«[Notre contenu] sera axé sur les nouvelles les plus importantes pour une audience intelligente partout dans le monde, et traitera d’un plus grand éventail de sujets que notre réseau existant», a déclaré Justin Smith, directeur général de Bloomberg Media au Wall Street Journal.

Cette nouvelle formule, dont le lancement est prévu pour l’automne prochain, ne fera pas que retransmettre des contenus vidéo produits par Bloomberg, mais proposera également des reportages en direct depuis les bureaux de l’entreprise situés aux quatre coins de la planète, en plus de vidéos générés par les utilisateurs de Twitter ayant été vérifiés et organisés par une équipe de curateurs.

Bien que les deux parties sont restées muettes quant aux détails financiers liés à ce partenariat, elles ont confirmé que Bloomberg pourra compter sur le plein contrôle des publicités qui seront diffusées aux côtés de ses contenus afin de rentabiliser ses activités.

Rappelons que la vidéo s’est présentée comme une source de revenus prometteuse pour Twitter selon le plus récent rapport financier de l’entreprise. Mais elle devra faire face à une concurrence féroce menée par Facebook, Snapchat et YouTube dans sa lutte pour attirer les annonceurs sur sa plateforme.