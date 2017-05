Voici le Surface Laptop de Microsoft, à partir de 999$ US

Après le Surface Book, Microsoft a dévoilé aujourd’hui un véritable ordinateur portable, le Surface Laptop, qui semble davantage une riposte à Apple que Google.

Microsoft ne semble pas vouloir concurrencer directement les Chromebook, contrairement à ce que le laissaient présager les rumeurs et fuites au sujet de la conférence d’aujourd’hui. Manifestement, l’entreprise préfère laisser ce champ de bataille à ses partenaires. C’est pourquoi Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP, Samsung et Toshiba proposeront dès cet été des PC portables orientés pour le domaine de l’éducation pour aussi peu que 189$ US.

Le géant du logiciel a plutôt dévoilé le Surface Laptop, qui possède tous les atouts d’un produit beaucoup plus haut de gamme. Il arbore un écran tactile PixelSense de 13,5 pouces d’une définition de 2 256 × 1 504 pixels (proportion 3:2, densité de 201 ppp), décrit par le vice-président responsable des appareils chez Microsoft, Panos Panay, comme étant «le plus mince écran tactile LCD jamais intégré à un ordinateur portable». Cet écran est d’ailleurs compatible avec le Surface Pen, tandis que l’ordinateur pourra fonctionner sans problème avec le Surface Dial.

En terme de performances, il pourra intégrer un processeur Intel Core i5 ou i7 de 7e génération (Kaby Lake), le processeur graphique Intel HD 620 pour le modèle i5, Intel Iris Plus Graphics 640 pour le modèle i7, un choix de 4, 8 ou 16 Go de mémoire vive, et un SSD d’une capacité de 128, 256 ou 512 Go. Microsoft estime que sa batterie pourrait survivre jusqu’à 14,5 heures en lecture vidéo, sans toutefois en préciser sa capacité.

À noter que contrairement au Surface Book, le Surface Laptop est un véritable ordinateur portable. Pas question de lui retirer son écran pour le transformer en tablette ici.

Le Surface Laptop est muni d’un port USB-A 3.0, un port Mini DisplayPort, un port Surface Connect, et une prise audio analogique de 3,5 mm. On y retrouvera également un puce TPM et une protection «de niveau professionnel avec la connexion par visage Windows Hello», deux microphones intégrés, et un ensemble de haut-parleurs Omnisonic avec Dolby Audio Premium. Sans surprise, il est équipé du Wi-Fi 802.11ac (compatible avec a/b/g/n) et Bluetooth 4.0 LE. Le tout dans un boîtier d’aluminium mince de 14,48 mm affichant un poids de 1 252 grammes.

Mais le Surface Laptop vient à la base avec Windows 10 S. Dévoilé dans le cadre du même événement, Windows 10 S est une déclinaison du système d’exploitation de Microsoft conçu pour offrir une expérience accélérée, sécurisée, mais qui en revanche ne permettra d’exécuter que les applications provenant du Windows Store.

Avant de vous garrocher dans la section des commentaires pour crier votre désarroi cependant, sachez que le Surface Laptop pourra passer à Windows 10 Professionnel gratuitement d’ici au 31 décembre 2017.

Enfin, le nouvel ordinateur portable de Microsoft offrira également un abonnement d’un an à Office 365 Personnel.

Début des précommandes aujourd’hui, mais qu’aux États-Unis

Il est possible de précommander l’un des quatre modèles du Surface Laptop au pays de l’Oncle Sam.

Le modèle de base, affiché à 999$ US, propose un processeur Intel Core i5 avec 128 Go de SSD et 4 Go de RAM. Ce n’est qu’en vous procurant le modèle du niveau suivant, à 1 299$ US, que vous avez le choix des couleurs bourgogne, platine, bleu cobalt ou graphite doré. Ce modèle bénéficie de 256 Go de SSD et de 8 Go de mémoire vive.

Pour les modèles équipés du processeur Intel Core i7, on a le choix d’un SSD de 256 Go et de 8 Go de RAM pour 1 599$ US, ou d’un SSD de 512 Go avec 16 Go de RAM pour 2 199$ US. Pour ces deux modèles, comme le modèle d’entrée de gamme, seule la couleur platine est offerte.

À ce sujet, il semble que la couleur platine soit la seule proposée par Microsoft à l’extérieur des États-Unis. C’est ce que laisse croire tant la page canadienne et française affichant les différents modèles du site de l’entreprise. Les prix de ces produits à l’étranger demeurent inconnus pour le moment.

Les précommandes du Surface Laptop seront honorées à partir du 15 juin prochain. On ignore à quel moment Microsoft décidera de commercialiser son nouveau produit au Canada ou en Europe.