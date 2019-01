Facebook, le début de la fin?

Vous connaissez certainement des personnes qui ont déjà décidé de supprimer leur profil Facebook.

Facebook reste le réseau social le plus prisé de nos jours. Selon les dernières statistiques, la plateforme compte en effet plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs tous les mois. Toutefois, le nombre d’utilisateurs qui ne lui font pas confiance est très nombreux. Pourquoi? Tout simplement parce que le réseau social accumule les scandales et déboires ces derniers temps. Outre le scandale de Cambridge Analytica, jugé comme le plus important de l’année dernière, la firme est aussi impliquée dans d’autres problèmes liés aux partages ou à la commercialisation des données personnelles des utilisateurs. Une situation qui lui a valu la perte de millions d’utilisateurs et il se peut que ce ne soit que le début de la fin pour le géant de l’internet.

40% des internautes ne font plus confiance à Facebook

Les faits qu’on reproche à Facebook sont nombreux. La plupart sont apparus l’année dernière et on peut dire que cela a eu des impacts sur l’image qu’on a du réseau social. En effet, on ne lui accorde plus la même confiance qu’on lui donnait auparavant. Par exemple, des personnalités connues comme Elon Musk (propriétaire de la marque Tesla) et Steve Wozniak (un haut responsable d’Apple) l’ont récemment quitté et il se peut que ce mouvement se poursuive si on en croit le résultat du sondage qu’a récemment mené l’institut français Toluna. D’après celui-ci, environ 40% des internautes ne font plus confiance à la firme de Mark Zuckerberg. C’est plutôt une mauvaise nouvelle pour Facebook, qui cherche à se créer une encore plus grande place aujourd’hui et qui multiplie les stratégies pour intégrer d’autres secteurs.

Facebook n’est pas le seul concerné

Cependant, l’étude menée par Toluna ne s’est pas uniquement intéressée à Facebook. D’autres plateformes sont également concernées. Effectivement, le réseau social n’est pas le seul à être affecté par des failles qui ont exposé les données personnelles des utilisateurs. Dans le lot, on retrouve aussi Amazon, lequel reste aujourd’hui le plus grand site du commerce en ligne. Malgré ce positionnement, la plateforme compte de nombreux détracteurs et si on en croit l’étude citée plus haut, à peu près 8% des internautes n’accordent pas leur confiance à cet immense site e-commerce.

Dans la ligne de mire se trouve également Twitter, le plus grand site de microblogging du moment. D’après les chiffres de Toluna, 8% de ses utilisateurs ne sont plus tout à fait prêt à donner leur confiance à la plateforme. À la quatrième place se trouve Uber, avec 7% d’utilisateurs qui ne sont pas sûrs de sa fiabilité. 6% des personnes interrogées ne trouvent plus satisfaction chez Google non plus. Pourtant, la firme de Mountain View a réalisé pas mal d’efforts dernièrement afin de bien protéger les données personnelles de ses utilisateurs. Sinon, il ne faut pas non plus oublier Lyft, lequel a perdu la confiance des internautes.

Bref, le moins que l’on puisse dire, c’est que les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon ou simplement les «Géants du Web») devront désormais changer leurs stratégies vis-à-vis des utilisateurs. Ils devront désormais prendre plus en compte les besoins de ces derniers et faire tout leur possible pour que les internautes puissent utiliser leur service en toute tranquillité.

À quelles entreprises les internautes offrent-elles leur confiance ?

Pour le moment, il est difficile pour les utilisateurs de donner leur confiance entière aux plateformes, sites Web et réseaux sociaux de tout genre et on ne peut clairement pas leur en vouloir. 2018 a été une année au cours de laquelle la plupart des magouilles de ces géants du Web ont été révélées au grand jour. Les scandales, les pertes de données et les actes de piratage se sont multipliés à grande échelle. Des événements qui n’étaient pas passés inaperçus aux yeux des internautes et qui les ont poussés à adopter des mesures visant à mieux se protéger.

Par ailleurs, il est bon de savoir que l’inquiétude des internautes ne concerne pas tous les réseaux sociaux ni toutes les plateformes. Du côté de Snapchat et Apple, la méfiance est par exemple réduite. Il n’y a que 4% des utilisateurs qui ont retiré leur confiance à ces enseignes. Le même constat se remarque chez Microsoft, Netflix et Tesla, lesquelles se trouvent toutes loin derrière. Pourquoi les utilisateurs leur font-ils encore confiance? Tout simplement parce que les dispositifs de sécurité mis en place sont plus sûrs et plus performants, du moins par rapport à ceux de Facebook.

Pour ce dernier, le défi est devenu plus grand que jamais. Désormais, s’il veut regagner la confiance des utilisateurs et continuer à régner, le réseau social doit changer radicalement de politique. Il doit aussi fournir aux utilisateurs des dispositifs plus performants pour mieux sécuriser leur compte et éviter qu’il ne soit piraté de nouveau. Reste à savoir si la firme est en mesure de réaliser tout cela cette année ou dans les années à venir.