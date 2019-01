Nintendo Switch: les meilleurs accessoires à posséder

Attention: cet article risque de vous créer des besoins!

La Nintendo Switch connaît un franc succès sur le marché. À peine deux ans après sa sortie, la console hybride s’est déjà vendue à plus de 20 millions d’exemplaires; une prouesse qui n’étonne pas vraiment quand on sait que la machine possède plusieurs atouts à son actif. En plus d’un catalogue de jeux riche et bien étoffé, elle séduit aussi pour le fait qu’on peut l’utiliser à l’extérieur comme à l’intérieur. Mais pour bien profiter de votre Nintendo Switch, vous devez naturellement vous munir d’accessoires adaptés. Si vous ne savez pas par où commencer, voici une petite liste qui devrait vous aider.

Les accessoires pour l’extérieur

Pourquoi se limiter à jouer dans son salon quand on peut profiter de sa console à l’extérieur? La Nintendo Switch peut vous accompagner partout pour que vous puissiez y jouer dans les transports en commun, dans les salles d’attente, dans l’avion, etc. Mais pour éviter les mauvaises surprises, voici quelques accessoires incontournables:

Un chargeur allume-cigare

Cet accessoire vous sera indispensable quand vous voyagerez en voiture. En effet, vous n’aimeriez sans doute pas être à court de batterie alors que votre partie de Super Mario Odyssey n’est pas encore terminée. Il existe plusieurs modèles de chargeur allume-cigare sur le marché. Cependant, vous devez vous assurer que celui que vous choisissiez soit compatible avec votre Nintendo Switch. Son connecteur doit impérativement être de type USB-C, en plus d’être généreux en énergie (à savoir: le chargeur officiel Nintendo délivre 60W).

Une batterie externe USB-C

La Switch ne vous offre que 2h30 d’autonomie en moyenne. Bien évidemment, cela ne suffira pas si vous souhaitez mieux profiter de votre console. Une batterie externe doit donc figurer dans votre liste d’accessoires si vous ne voulez pas tomber en panne de batterie. Ici encore, les modèles proposés sont nombreux et variés. Celui que vous devez choisir doit au moins disposer d’un connecteur USB-C. Si vous ne savez pas lequel acheter, le chargeur portable Anker PowerCore 13 000 mAh constitue un excellent choix.

Un support écran Play Stand

La Nintendo Switch peut vous suivre même pour un pique-nique en famille. Pour bien profiter du moment, qu’y a-t-il de mieux que de jouer à la console avec ses cousins et cousines? Pour que ce soit plus confortable, un seul accessoire suffit: le support écran Play Stand. Cet accessoire conçu par Hori vous permet de bien poser votre console et de jouer tout en la rechargeant. Le support propose 3 angles de jeu selon la position.

Une pochette de transport

Avouez-le, il n’est pas très pratique de trimballer sa Switch partout où l’on va sans un accessoire dédié à cet effet. Ce dernier vous permet non seulement de protéger votre console, mais facilite aussi le transport. Si vous en cherchez un, la pochette de transport Zelda Bigben saura très bien vous convenir. Elle comporte des cloisons pour mieux séparer les éléments et est aussi rembourrée, de sorte que l’écran de votre console bénéficie d’une protection maximale.

Une valise de transport pour Switch

Si la pochette de transport citée plus haut ne correspond pas vraiment à vos goûts et vos besoins, vous aimerez peut-être la valise de transport. L’objectif est le même: vous permettre de transporter facilement et sans risques votre Nintendo Switch. Parmi les meilleurs modèles du moment, on citera en particulier la valise créée par MoKo. Elle se destine exclusivement au transport de la Switch et vous permet de ranger et porter tous les composants. Vous pouvez y mettre la console, vos jeux, les chargeurs et accessoires divers, etc. La valise est conçue avec des matériaux rigides et solides. Elle est très bien compartimentée et saura protéger votre console contre les chutes, les bosses, la poussière… Tous ces désagréments que connaissent les gamers IRL!

Les accessoires d’intérieur

Si vous préférez jouer avec votre Nintendo Switch à la maison, il existe quand même quelques accessoires qui vous permettent de mieux en profiter.

Un protecteur d’écran en verre trempé

Cet accessoire permet de tenir l’écran de votre console à l’abri des traces de doigt et des rayures. Il est extrêmement fin et ne risque ainsi pas de compromettre la réactivité des commandes tactiles. Le protecteur d’écran s’applique facilement et ne risque pas de faire des bulles. Le matériau avec lequel il a été conçu résiste aussi bien à l’eau qu’aux huiles. Si vous en cherchez un, celle de PORTHOLIC saura très bien vous satisfaire.

Une manette Pro

La Nintendo Switch intègre certes déjà des commandes permettant de contrôler le jeu, mais pour jouer en mode salon, il n’y a pas mieux que de se servir d’une vraie manette. La manette Pro se destine à cette utilisation et se dédie spécialement à cette console. Pour le design, elle ressemble parfaitement aux manettes classiques. L’ergonomie est aussi au top et elle devrait vous garantir un jeu confortable et agréable durant de longues heures. Parfait pour aller récupérer les 900 noix Korogus dans Zelda: Breath of the wild!

Grâce à ces divers accessoires pratique pour la Nintendo Switch, vous pourrez jouer durant des heures en toute tranquillité, et ce, que vous soyez chez vous ou en déplacement!