TV 4K: guide d’achat 2019

C’est l’heure de choisir le téléviseur qui vous donnera envie de le regarder en permanence!

Qu’y a-t-il de mieux pour profiter de ses séries, de ses films et de ses jeux vidéo que d’avoir un téléviseur avec un affichage de qualité? Pour un tel besoin, une TV 4K fera très bien l’affaire. C’est la technologie qui domine en ce moment sur le marché des téléviseurs. Pourquoi? Tout simplement parce que c’est la meilleure résolution de nos jours et il faudra encore attendre quelques années avant de trouver mieux, du moins à l’intention du grand public. Mais si cette nouvelle génération de téléviseurs suscite l’engouement, c’est aussi grâce à sa compatibilité élargie avec les contenus diffusés par diverses plateformes telles que Netflix. Bref, si vous recherchez plaisir et confort visuel, les TV 4K vous satisferont à coup sûr. D’ailleurs, leur prix devient de plus en plus abordable et ces téléviseurs s’invitent dans de nombreux foyers.

Vous êtes décidé à en acheter un? C’est une très bonne idée! Cependant, vous devez savoir que les TV 4K sont proposées en grande variété sur le marché. Si vous n’êtes pas initiés, il n’est pas impossible que vous vous perdiez à travers les différents choix. Ce serait en effet dommage que vous achetiez une télévision qui ne serait pas adaptée à vos besoins ou qui se vend à un prix exorbitant. Pour faire le bon choix, plusieurs critères sont à considérer. La taille de l’écran, la dalle, la fréquence de balayage, les entrées et sorties audio, la 3D, la consommation énergétique… bref, il y a un tas de choses à analyser. Mais pour que vous ne puissiez pas perdre votre temps et trouver rapidement le modèle qui vous convient, nous vous présentons dans le présent guide une petite sélection des meilleures TV 4K que vous pouvez trouver sur le marché en 2019. Pour dresser la liste, nous avons analysé différents paramètres et critères.

LG 55C7V OLED UHD

LG est une pointure sur le secteur des technologies d’affichage. Si vous utilisez un smartphone de la marque, alors vous pouvez très bien apprécier la qualité et la différence avec les produits de la concurrence. Mais avant d’intégrer le secteur fulgurant du mobile, le géant sud-coréen s’était déjà spécialisé dans les téléviseurs. Chaque année, il ne cesse de nous émerveiller avec de nouveaux produits qui s’apprécient autant pour leur innovation que leur performance. D’ailleurs, LG n’a pas manqué de nous surprendre encore une fois au cours du dernier CES de Las Vegas. Si vous avez suivi les actualités, vous n’êtes certainement pas passé à côté du téléviseur enroulable de la marque. Il n’est pas encore disponible à l’achat pour le moment, mais en attendant, vous pouvez vous contenter de la LG 55C7V OLED UHD.

C’est le meilleur choix pour ceux qui sont à la recherche d’une TV 4K d’une diagonale de 55 pouces. Dès le premier coup d’œil, ce modèle saura vous séduire avec son design ultra fin, lequel lui confère du charme, de l’élégance et de la classe. Mais c’est loin d’être son unique atout. En plus d’être esthétiquement plaisante, la LG 55C7V OLED UHD propose aussi des caractéristiques impressionnantes. Le téléviseur utilise la technologie OLED pour l’affichage. C’est une technologie ultra performante que LG et Samsung maîtrisent très bien, régnant en maître sur le marché. Elle offre l’avantage d’offrir une luminosité élevée ainsi que des couleurs chaudes et naturelles. Cependant, la consommation énergétique reste maîtrisée, ce qui vous permet de profiter au mieux de votre téléviseur 4K sans pour autant augmenter la facture énergétique. Par ailleurs, la résolution de l’écran de la LG 55C7V OLED UHD est de 3840 x 2160 pixels, ce qui correspond à de l’ultra haute définition. Inutile de vous dire que la qualité d’affichage est optimale. La précision est au rendez-vous, au même titre que la clarté, la netteté et la luminosité.

Toutes ces caractéristiques permettent d’obtenir des contrastes illimités, des couleurs éblouissantes, une excellente réactivité et des angles de vision au top. Bref, la télévision LG 55C7V OLED UHD est plus que satisfaisante pour ce qui est de la qualité d’images, mais on ne peut pas en dire moins de sa praticité. Cette TV 4K offre une prise en main facile et agréable. Nul besoin d’être un fin connaisseur pour l’utiliser et accéder à tous les réglages et fonctionnalités. Tous sont intuitifs! Vous n’aurez besoin que de quelques minutes pour vous familiariser avec votre appareil. Par ailleurs, au niveau de la qualité sonore, ce téléviseur LG ne manquera pas non plus de vous satisfaire. Grâce à ses haut-parleurs de 40 Watts, vous profiterez d’un son remarquable, clair et sans distorsion. Pour le reste, la LG 55C7V OLED UHD se dote de 3 ports USB et 4 prises HDMI, de quoi vous permettre d’y connecter différents genres d’appareils, consoles et boîtiers. À noter que si vous achetez cette TV 4K, vous pourrez profiter de 2 ans de garantie. Pour le prix, vous devez débourser à peu près 3 000$ pour l’obtenir.

Sony KD55XE7096

LG est certes un pionnier sur le marché des téléviseurs, mais il a des concurrents et Sony fait partie des plus sérieux. Si la marque nippone s’est fait une réputation dans les appareils mobiles et les consoles de jeux vidéo, elle compte aussi pas mal de produits dans le secteur téléviseurs 4K et la Sony KD55XE7096 fait partie des meilleurs. Si vous recherchez une TV 4K avec le meilleur rapport qualité/prix, c’est le modèle qu’il vous faut. Proposé pour moins de 1 500$, ce téléviseur a en effet de quoi susciter l’intérêt. Outre son design à couper le souffle, il présente aussi des caractéristiques alléchantes que ce soit au niveau des performances ou de l’affichage.

Pour commencer, la Sony KD55XE7096 se montre très séduisante en apparence. Elle se dote d’un écran plat et se dresse dans un design très fin et ergonomique. Les boutons physiques ont été idéalement placés, de sorte qu’ils sont faciles d’accès pour l’utilisateur, sans pour autant nuire au design global de l’appareil. D’ailleurs, pour que le téléviseur 4K puisse trôner en toute élégance dans votre salon, il a été équipé d’une base solide qui permet de mieux gérer et cacher tous les câbles. Bien évidemment, la TV s’accompagne d’une télécommande pour le contrôle à distance. Elle est aussi jolie qu’ergonomique. Si vous aimez visionner des vidéos YouTube ou Netflix, de simples gestes suffisent pour vous y donner l’accès.

Par ailleurs, au niveau de la performance, la Sony KD55XE7096 se montre aussi très convaincante. Certes, elle n’intègre pas la dernière technologie de dalle, mais la dalle LED de 55 pouces qu’elle vous propose est très bien optimisée pour vous garantir un excellent confort visuel. D’ailleurs, il est bon de savoir que le téléviseur possède une fréquence de balayage de 400 Hz. Si vous aimez brancher votre console PS4 Pro ou Xbox One X à votre téléviseur, alors la performance de cette TV vous satisfera à coup sûr. Une satisfaction que vous retrouverez également au niveau de la qualité d’affichage. La Sony KD55XE7096 possède un écran bien contrasté avec une excellente colorimétrie. La qualité d’image est impressionnante et le moins que l’on puisse dire, c’est que vous allez pouvoir bien profiter de vos vidéos, de vos séries, de vos films et de vos jeux vidéo divers.

Enfin, pour la partie connectique, la TV 4K de Sony est pour le moins bien équipée. Elle propose des ports USB et Ethernet, des ports HDMI, casques, optiques, composites… Vous aurez donc tout ce dont vous avez besoin pour bien profiter de votre téléviseur. En tout, le Sony KD55XE7096 est un excellent choix. Vous pouvez l’acheter avec une garantie de 2 ans.

Samsung UE43MU6105

Vous cherchez une TV 4K à installer dans votre chambre? La Samsung UE43MU6105 ne manquera sûrement pas de vous plaire. Elle ne séduit pas uniquement pour sa très haute résolution; c’est aussi un modèle très abordable, le moins cher de notre sélection. En effet, ce téléviseur Samsung est proposé à moins de 900$. Oui, vous avez bien lu! Pour une bonne affaire, ça l’est vraiment! D’autant plus que l’appareil est signé Samsung. Pour information, il s’agit du plus grand constructeur mobile du moment. Parmi les aspects qui différencient ses smartphones, on peut citer l’adoption de la technologie d’affichage Super AMOLED. C’est une technologie ultra performante appréciée pour sa luminosité élevée, sa colorimétrie au top et aussi sa faible consommation d’énergie. Tout cela pour vous dire à quel point ce géant de la technologie maîtrise celle de l’affichage, qu’il transmet d’ailleurs à ses téléviseurs 4K.

Pour la Samsung UE43MU6105, le fabricant ne propose bien entendu pas du Super AMOLED. À la place, vous aurez droit à une dalle LED Edge, mais ne vous inquiétez pas, ce n’est pas une mauvaise chose. C’est aussi une technologie très performante et elle permet ici à l’écran d’afficher 50 images par seconde. Inutile de vous dire que la qualité d’image sera exceptionnelle. Vous pourrez visionner vos films, clips et jeux vidéo avec le maximum de confort visuel, et ce, quel que soit l’angle de vision. À noter que la Samsung UE43MU6105 est aussi une smart TV ou téléviseur intelligent. En d’autres termes, elle vous permettra de naviguer de manière fluide et confortable sur Internet. Pour cela, il vous suffira de vous servir du réseau Wi-Fi, mais dans le cas où vous n’en auriez pas chez vous, cette TV 4K Samsung est dotée d’un port Ethernet afin que vous puissiez vous connecter facilement.

Enfin, pour le reste, la Samsung UE43MU6105 se dote d’à peu près toutes les connectiques qu’il faut pour que vous puissiez y brancher les périphériques que vous voulez. Le téléviseur propose au total 3 ports HDMI, 2 ports USB et un adaptateur TNT HD.

LG 55B8

Le téléviseur LG 55B8 est le second modèle de la marque coréenne qui se trouve dans le présent guide. Si elle intègre notre classement, c’est avant tout grâce à son excellent rapport qualité prix. À titre d’information, il s’agit du téléviseur le moins cher de la gamme OLED 4K de 2018. Raison de plus pour qu’on parle de lui dans ce guide et qu’on vous le présente! Au niveau du design, il saura très bien vous séduire avec sa sobriété, son allure élégante et aussi sa finesse. Pour un téléviseur de 55 pouces, ses bordures sont en effet très fines, ce qui améliore la qualité de visionnage, mais apporte aussi du charme à l’appareil. La dalle est aussi très fine. Sur le côté supérieur, le téléviseur ne présente que quelques millimètres d’épaisseur. À noter que la télévision LG 55B8 se dote d’un pied d’une profondeur de 23 cm, lequel lui permet de se poser facilement sur toutes les surfaces planes. Elle trouvera donc facilement place sur le meuble télé de votre salon.

Du côté technique, la LG 55B8 se montre aussi très intéressante. Cette TV 4K présente une diagonale de 55 pouces et affiche avec une définition de 3840 x 2160 pixels. Sans aucun doute, le confort visuel sera excellent! Vous pourrez très bien apprécier chaque détail des images, et ce, avec clarté et netteté. À noter que ce modèle est aussi compatible avec différentes qualités d’image: 2160p, 1080p et 720p. Quelle que soit la qualité de vidéos que vous souhaitez visionner, le confort visuel reste au rendez-vous. Aussi, tel que nous avons déjà évoqué plus haut, le LG 55B8 embarque une dalle OLED. Nous n’allons pas nous étaler sur les détails et les avantages de cette technologie puisque nous l’avons déjà fait, mais tout ce que nous pouvons vous dire, c’est que la qualité d’affichage est optimale, qu’il s’agisse de la luminosité, du contraste ou encore de la colorimétrie.

Par ailleurs, tout comme ses prédécesseurs, la LG 55B8 fonctionne toujours sous WebOS 3.5. Si vous avez déjà eu le plaisir de l’utiliser auparavant, alors vous saurez que l’OS présente une jolie interface, tout aussi fluide qu’intuitive. Vous n’aurez aucun mal à vous y retrouver. D’ailleurs, la surcouche AI ThinQ est aussi de la partie pour rendre l’expérience encore plus enrichissante. Avec celle-ci, vous pouvez désormais utiliser la commande vocale pour faire des recherches étendues, contrôler le téléviseur, changer les réglages, etc. Il est bon de savoir que la LG 55B8 intègre quelques applications préinstallées telles que Netflix, YouTube, Pluzz, MyTF1 et Deezer. Elles vous permettront d’accéder à tous les contenus que vous voulez en un rien de temps.

Enfin, la LG 55B8 est aussi au top du côté connectique. Afin que vous puissiez l’utiliser comme écran pour votre console de jeux vidéo, DVD ou ordinateur portable, cette TV 4K propose 4 ports HDMI 2.0, 3 ports USB, un port composite, un port Ethernet, un port SPDIF et un port casque. Le téléviseur est aussi compatible WiFi et Bluetooth, de quoi vous permettre de profiter pleinement des technologies sans fil.

La LG 55B8 se vend aux alentours de 2400$.

Sony KD-55XF9005

Le téléviseur Sony KD-55XF9005 est un peu moins cher que le modèle décrit précédemment. En effet, il est proposé à environ 1800$. De plus, au niveau de la performance et des caractéristiques, il saura aussi très bien vous satisfaire. Cette TV 4K se destine avant tout aux utilisateurs qui recherchent un téléviseur avec écran très lumineux. Certes, pour la technologie d’affichage, elle ne bénéficie pas de l’OLED comme certains des modèles que nous avons décrits dans ce guide, mais la dalle LCD qu’elle propose est assez performante pour offrir une luminosité élevée et une qualité d’affichage optimale. D’ailleurs, elle est ici très bien optimisée pour vous satisfaire sur le plan du confort visuel. L’écran mesure 55 pouces et affiche dans une définition de 3840 x 2160 pixels. Il est compatible avec presque toutes les qualités de vidéo (2160p, 1080p et 720p), ce qui devrait vous permettre de profiter de tous les contenus que vous aimez.

Par ailleurs, au niveau du design et de l’ergonomie, le téléviseur Sony KD-55XF9005 a aussi tout ce qu’il faut pour vous plaire. Finesse, élégance, compacité… Voilà autant de qualités dont fait preuve cette TV 4K, ce qui ne manquera pas de vous satisfaire. Même constat pour l’ergonomie! Le téléviseur LCD de Sony a été conçu de manière à rendre son utilisation pratique et confortable. Les pieds sont assez larges pour lui permettre de bien tenir sur le meuble télé. Pour un téléviseur de 55 pouces, le Sony KD-55XF9005 est aussi assez léger (19.1 kg); si vous prévoyez le déplacer dans le futur, vous n’aurez ainsi aucune difficulté à le transporter. Enfin, les boutons physiques sont disposés intelligemment à l’arrière du téléviseur. Ils sont faciles d’accès et aussi assez intuitifs pour que vous puissiez vous familiariser rapidement avec.

Pour terminer, la qualité sonore est satisfaisante. Les deux caissons de 10 watts chacun de la télévision Sony KD-55XF9005 font très bien leur travail et vous font profiter d’un rendu audio excellent. Vous ne serez pas non plus déçu du côté connectique. Cette TV 4K a absolument tout pour vous satisfaire: 4 ports HDMI 2.0, 3 ports USB, un port composite, un port Ethernet, un port casque et un port SPDIF. L’appareil est également compatible WiFi et Bluetooth.

Évidemment, ce guide d’achat aurait pu contenir d’autres modèles de TV 4K, mais les 5 présentées ci-dessus sauront certainement satisfaire vos attentes.