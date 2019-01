Les batteries iPhone, moins fiables que jamais?

Que se passe-t-il avec la compagnie à la pomme?

Apple a connu une baisse importante de ses ventes en 2018. Pour rappel, elle a reçu un gros coup quand Huawei l’a surpassé au deuxième trimestre, en prenant sa place de deuxième constructeur mobile au monde, derrière Samsung. Quelles sont donc les raisons qui ont mené à cette baisse importante? D’un côté, on peut évoquer les performances impressionnantes du géant chinois qui lui ont permis de surpasser la marque à la pomme. Mais d’un autre côté, il ne faut pas non plus négliger les petites fautes qu’a faites Apple l’année dernière, surtout concernant les batteries de ses iPhone.

Des batteries d’iPhone défaillantes chez Apple

En 2018, nombreux sont les propriétaires qui se sont plaints de la mauvaise qualité des batteries de leurs iPhone. En effet, celles-ci ont été décrites comme défaillantes et ne fonctionnant pas bien. Mais quelles en sont les raisons? C’est avant tout à cause de la stratégie mise en place par Apple, laquelle consiste à installer un dispositif de ralentissement de l’appareil lorsque sa batterie commence à se faire vieille. Une solution qui n’a pas vraiment plu aux utilisateurs, d’autant que les batteries ne sont pas devenues aussi puissantes qu’on l’attendait. Bien évidemment, tout le monde a pensé que la firme à la pomme avait organisé une obsolescence programmée de ses iPhone, une accusation qui pouvait entacher lourdement son image de marque. D’ailleurs, le groupe et son éternel rival Samsung ont été condamnés pour cette raison en Italie.

Beaucoup de batteries remplacées en 2018 chez Apple

Face à une telle situation, Apple ne pouvait pas rester les bras croisés. Pour tenter de faire oublier ce petit incident, la société a, dans un premier temps, décidé d’abandonner le mécanisme consistant à ralentir le terminal pour donner un coup de jeune à la batterie. Mais bien évidemment, cela ne pouvait pas régler entièrement le problème. Dans un second temps, la firme dirigée par Tim Cook a proposé aux utilisateurs de remplacer la batterie de leur iPhone par une neuve. Une opération qui n’était pas sans prix puisque si le remplacement de batterie était de 79 dollars auparavant, Apple l’a réduit à 29 dollars.

Sans surprise, de nombreux propriétaires d’iPhone ont sauté sur l’occasion et ont changé la batterie de leur smartphone. D’après les chiffres disponibles à ce sujet, environ 11 millions de remplacements de batterie ont été réalisés l’année dernière. Un record pour Apple puisque ce chiffre serait 10 fois plus important que le rythme de remplacement classique sur un smartphone.

Des remplacements qui ont coûté cher à Apple

L’énorme opération de remplacement de batteries aurait coûté cher à Apple. À en croire l’analyse de Venturebeat, les pertes financières auraient atteint les 11 milliards de dollars. Un chiffre plutôt logique si on en croit le dernier résultat trimestriel de la firme. Les prévisions misaient sur des revenus entre 89 milliards et 93 milliards de dollars, mais au final, le géant californien n’a enregistré que 84 milliards de dollars de revenus.

Essayer de contrevenir à la durée de vie de la batterie de leurs téléphones n’a finalement pas été la décision la plus judicieuse d’Apple! Faites-vous partie de ceux qui ont dû faire remplacer leur batterie?