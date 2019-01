Les meilleurs forfaits cellulaires au Canada pour les gros consommateurs

Puisque vivre sans nos cellulaires est désormais impossible, un excellent forfait mobile est nécessaire!

Vous avez des besoins élevés en communication? Vous recherchez le meilleur forfait mobile pour satisfaire vos besoins en navigation Internet? Quels que soient vos besoins, vous pouvez être sûr de trouver le forfait qui vous convient. Cependant, face à la profusion des offres en la matière, on peut rapidement se perdre. En effet, il est nécessaire d’observer plusieurs critères avant de choisir tel ou tel forfait. La quantité d’appels offerts, l’enveloppe data, l’étendue d’utilisation des appels (local et/ou international), avec engagement ou pas, les offres de messagerie, le prix… Voilà autant d’éléments auxquels on doit porter attention avant de choisir un forfait cellulaire. Nous savons que vous n’avez pas le temps de vérifier tout cela vous-même, c’est pourquoi nous vous avons dressé dans ce guide une liste des meilleurs forfaits cellulaires au Canada que vous pouvez trouver actuellement.

Forfait cellulaire Fizz

Fizz est certes le dernier opérateur à intégrer le marché canadien des Télécoms. Cependant, il s’est fait rapidement une place, notamment grâce à son offre ultra compétitive. Cet opérateur propose par exemple un programme nommé «Mes récompenses» qui, comme son nom l’indique, vous permet de profiter de nombreuses récompenses selon la manière dont vous utilisez les offres qu’il propose. Fizz fait aussi partie des rares opérateurs qui vous permettent de reporter le data que vous n’avez pas utilisé ce mois-ci vers le prochain mois et ainsi de suite.

Le forfait cellulaire que nous vous présentons ici figure parmi ses offres les plus alléchantes. Il se destine beaucoup plus aux gros consommateurs et saura très bien les satisfaire, quels que soient leurs besoins. Le forfait est accessible avec un abonnement mensuel de 54$. Pour ce prix-là, vous aurez accès à un bel ensemble de services, incluant des appels et des données.

Pour le service téléphonique, Fizz vous offre les appels illimités locaux, de quoi vous permettre de garder le contact avec toutes les personnes qui vous sont chères. À toute heure de la journée, vous pouvez appeler qui vous voulez, sans compter et sans vous soucier des impacts sur la facturation mensuelle puisque tout sera compris dans les 54$ que vous avez payés initialement. Le moins que l’on puisse dire, c’est que vous allez pouvoir satisfaire vos besoins en communication.

Par ailleurs, pour vos besoins en navigation Internet, le forfait cellulaire Fizz met à votre disposition une belle enveloppe data de 16 Go. Imaginez tout ce que vous pouvez faire avec une telle quantité de données! Téléchargement, Netflix, Spotify, réseaux sociaux, courriels… Vous pouvez sans problème profiter de tous les services Internet que vous désirez, et si vous n’êtes pas parvenu à dépenser tout sur le mois courant, vous pouvez vous servir du reste pour le mois à venir. Aucune place au gaspillage.

Forfait cellulaire Bell Mobilité

Bell Mobilité figure aujourd’hui dans le top 3 des plus grands opérateurs mobiles au Canada. Pour être plus précis, il occupe la troisième place, une position à laquelle il a pu accéder grâce à ses offres séduisantes à prix abordable. Pour rappel, Bell Mobilité n’a pas toujours été son nom. L’opérateur se nommait, dans ses débuts, Bell Cellulaire. Aujourd’hui, on ne connaît pas encore le nombre exact de ses abonnés, mais en 2016, il comptait pas moins de 8 millions d’utilisateurs.

Le forfait cellulaire Bell Mobilité que nous présentons dans ce guide fait actuellement partie des meilleurs au Canada. Il est accessible pour un abonnement mensuel de 75$ canadiens. Par rapport à l’offre décrite plus haut, c’est un peu plus cher, mais l’offre que propose ce forfait est aussi plus étendue et plus riche. Le forfait s’adresse aussi aux gros consommateurs et vise à répondre à leurs besoins tout aussi bien en communication qu’en connexion Internet.

Le forfait cellulaire Bell Mobilité vous donne accès à des appels illimités; des appels que vous pouvez utiliser partout au Canada, peu importe la région où vous vous trouvez. Désormais, vous n’aurez donc plus aucune excuse pour ne pas appeler vos proches et amis et demander de leurs nouvelles. Ce forfait vous donne absolument tout! Vous pouvez appeler toutes les personnes que vous voulez en toute insouciance et sans penser aux coûts que vos appels pourront occasionner.

D’ailleurs, pour le volet communication, les appels illimités ne sont pas la seule offre que propose le forfait cellulaire Bell Mobilité. Il y a aussi les messages textes illimités, l’afficheur et la messagerie vocale. Ce sont là autant d’offres que vous pouvez choisir en option pour pouvoir rester en contact avec les personnes qui sont importantes à vos yeux.

Enfin, ce forfait Bell inclut aussi un service Internet. En vous y abonnant, vous pouvez profiter de 16 Go de données. Avec une telle quantité de données dans votre smartphone, vous ne connaîtrez plus les frontières. Quels que soient vos services Internet favoris, vous pourrez en profiter pleinement. En fonction de vos besoins et de vos envies, vous pouvez télécharger des applications, regarder des films en ligne, écouter de la musique en streaming, surfer sur les réseaux sociaux, consulter vos courriels, etc.

Forfait cellulaire Retail de Telus

Telus Mobilité, ou tout simplement Telus, est un opérateur très connu et réputé. Il se positionne devant Bell Mobilité que nous avons évoqué ci-haut, en occupant la place de la deuxième plus grande entreprise de télécommunication au Canada. Comment cette entreprise a pu se hisser si haut? C’est avant tout grâce à la qualité des offres qu’elle propose. Telus Mobilité fait partie de ces opérateurs qui proposent des offres avec un très bon rapport qualité/prix. Il écoute toujours les besoins de ses abonnés et leur propose des forfaits adaptés, tels que celui que nous vous présentons dans ce guide: le forfait Retail.

Le forfait Retail de Telus Mobilité est un forfait simple, efficace et, surtout, peu dispendieux. Vous pouvez vous y souscrire pour un abonnement mensuel de 85$. Avec cette formule d’abonnement, vous aurez droit à des appels illimités. Bien sûr, vous vous demandez sûrement pourquoi vous payeriez plus cher alors que vous profitez du même service qu’avec les deux forfaits décrits plus haut. Eh bien, c’est parce qu’avec ce forfait Telus, les appels sont utilisables non seulement partout au Canada, mais aussi vers les États-Unis. Cette offre se destine donc surtout aux utilisateurs ayant des proches ou amis aux USA et qui souhaitent garder le contact avec eux.

D’ailleurs, le forfait Retail de Telus propose aussi en option les messages textes illimités, un afficheur et la messagerie vocale. Si vous n’êtes pas à l’aise avec la communication vocale, vous pouvez donc vous mettre aux messages écrits et clavarder autant que vous voulez avec vos amis.

Enfin, le forfait Retail de Telus inclut aussi dans son offre un service Internet. Tout comme pour les forfaits cités plus haut, ce forfait Telus met à votre disposition 16 Go de crédit data, des données importantes que vous pouvez utiliser pour rester connecté sur Internet et au monde entier. Avec 16 Go de data, vous pouvez en effet profiter d’absolument tous les services Internet que vous désirez. Le téléchargement ne sera pas un problème, que ce soit pour des jeux ou des applications. Il en va de même pour les services de streaming. Netflix, Spotify, Deezer; le forfait Retail de Telus vous fait profiter de tout. À tout moment, vous pourrez aussi vous connecter sur les réseaux sociaux et partager le meilleur avec vos amis.

Forfait cellulaire NOTAB de Rogers

Rogers détient le titre du plus grand opérateur téléphonique mobile au Canada. En ce moment, on ne dispose pas de données exactes concernant son nombre d’abonnés, mais en 2016, cet opérateur appartenant au groupe Rogers communication comptait plus de 10 millions d’abonnés. Aujourd’hui encore, son succès continue et cela s’explique avant tout par la qualité des services qu’il propose aux clients, mais aussi le rapport qualité/prix toujours impressionnant.

Dans ce guide, nous vous présentons le forfait cellulaire NOTAB de l’opérateur. Comme tous les autres décrits dans ce classement, il s’agit également d’une offre pour les gros consommateurs. L’abonnement mensuel est fixé à 95$. Le prix inclut un grand nombre de services, concernant tout aussi bien la communication que la connexion Internet.

Afin que vous puissiez appeler toutes les personnes qui vous tiennent à cœur à tout moment et sans compter, le forfait cellulaire NOTAB de Rogers vous propose des appels illimités utilisables partout au Canada. Côté communication, vous n’aurez donc aucun souci à vous faire, d’autant plus que les messages textes illimités vous sont proposés en option, en plus de l’afficheur et de la messagerie vocale.

Sinon, ce forfait Rogers vous offre aussi une enveloppe data de 15 Go pour la connexion Internet. Vous vous demandez ce que vous pouvez faire avec? Eh bien, absolument tout! Téléchargement, streaming vidéo, streaming musical, réseaux sociaux, courriel… Vous pouvez profiter de tout, et ce, sans avoir à vous soucier du coût que cela pourrait ajouter à votre facturation mensuelle. Tout est déjà compris dans les 95$ que vous avez payés pour souscrire à l’abonnement.

Peu importe si vous préférez Fizz à Bell ou Telus à Rogers, chacune de ces compagnies peut certainement vous offrir un forfait à la hauteur de vos attentes et de vos besoins!