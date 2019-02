Les meilleures solutions Wi-Fi Mesh

C’est maintenant l’heure de mailler vos réseaux Wi-Fi!

Le réseau Mesh, ou réseau maillé, n’est plus un privilège des grandes entreprises de nos jours. Depuis quelques années, la technologie s’est démocratisée et s’invite de plus en plus chez les PME et les particuliers. Mais au fait, de quoi s’agit-il exactement? Comme son nom le suggère, il s’agit d’un réseau local, sans fil ou virtuel, qui se sert d’une topologie de maillage complet ou partiel comme méthode de connexion décentralisée. Cela implique une liaison décentralisée des nœuds du réseau, ce qui forme au final une sorte de «maille». Certes, cette définition peut paraître peu compréhensible pour les non initiés et les néophytes. Pour vous l’expliquer avec des mots plus simples, on va prendre un petit exemple: sur des réseaux non maillés, la connexion des divers appareils ou utilisateurs se fait via un appareil central qui s’assure du contrôle des diverses connexions et le trafic sur le réseau. Le mécanisme diffère sur les réseaux Mesh ou maillés. Les nœuds peuvent se connecter à d’autres, sans l’intervention d’un appareil central.

À noter que si le Wi-Fi Mesh attire de plus en plus d’utilisateurs aujourd’hui, c’est avant tout parce qu’il propose divers avantages essentiels. Son principal intérêt réside dans l’extension de la portée de votre connexion Wi-Fi. Vous pourrez facilement résoudre les problèmes concernant les zones mortes, mais plus intéressant encore: le réseau maillé permet d’accroître la stabilité du réseau. Ainsi, même si un des nœuds constituant le réseau n’est pas fonctionnel, le Wi-Fi est toujours en marche, et ce, sans le moindre problème.

Bref, le Wi-Fi Mesh se présente actuellement comme la meilleure solution pour bien gérer et profiter d’Internet et de la technologie réseau. D’ailleurs, pour installer un réseau maillé de nos jours, il n’est plus nécessaire d’investir dans des équipements haut de gamme ou de chercher un spécialiste de la gestion de réseaux. Tout ce que vous aurez à faire, c’est de vous procurer le matériel, le brancher et lancer le programme d’installation. Mais alors, quel matériel acheter? Le choix est devenu plus large après que des géants comme Google, Netgear et Linksys aient investi le marché. Si vous vous apprêtez à acheter votre premier matériel, il est nécessaire de vous baser sur vos besoins et prendre en compte les critères suivants: la zone de couverture maximale, le nombre de ports et l’intégration d’un Smart Home. Dans ce guide, nous nous présentons les meilleurs systèmes avec routeur de maillage disponibles actuellement sur le marché.

Les tops du top: Netgear Orbi et Google Wi-Fi

Netgear et Google ne se sont lancés sur le marché des solutions Wi-Fi Mesh qu’après que des marques comme Eero, Luma et Plume aient tenté l’expérience, mais ces deux géants ont vite rattrapé leur retard et proposent actuellement les solutions les plus performantes dans ce domaine.

Netgear Orbi

Netgear Orbi allie compacité, puissance et prix abordable. Apparemment, la société américaine a tiré des leçons du passé. Rappelons que le modèle RBK 50 était excellent au niveau de la performance. Cependant, côté design et prix, il comptait pas mal de défauts. À cause de sa taille, le routeur était plus ou moins encombrant, mais pour le nouvel Orbi RBK20, tout est très bien travaillé. C’est un modèle plus petit et compact. Le design est épuré et discret, ce qui lui permet de se glisser facilement dans votre intérieur, sans porter atteinte à la décoration déjà en place. Le prix a aussi été revu et maintenant, on peut dire que ce Netgear Orbi est la référence en termes de rapport qualité/prix.

À noter que le routeur Wi-Fi maillé Netgear Orbi est proposé en kit deux pièces: une base et un satellite. C’est un système qu’on ne voit pas habituellement, mais il est performant et efficace, et ce, en toutes circonstances. Par analogie, on peut assimiler la structure à un routeur conventionnel et un extendeur sans fil. Toutefois, la connexion des radios dual-band sur la base et le satellite se fait via une radio dédiée. Aussi, le Netgear Orbi se sert d’un canal exclusif pour assurer la communication entre les deux dispositifs, ce qui permet de renforcer le signal et de passer sans problème à travers les murs, les plafonds et les sols.

Grâce à toutes les technologies qui l’accompagnent, le Netgear Orbi est en mesure de couvrir une zone allant jusqu’à 4000 pieds. Bien entendu, il ne s’agit là que d’une théorie, mais ce routeur Wi-Fi maillé est amplement puissant pour couvrir une maison tout entière avec un réseau stable et efficace. Sinon, en ce qui concerne les connectiques, il propose quatre ports Ethernet par dispositif, ce qui vous permettra de brancher plusieurs appareils à la fois. Le nombre de ports USB est en revanche plus restreint; vous n’avez droit qu’à un port sur la base et un autre sur le satellite. Enfin, le Netgear Orbi intègre Alexa, l’assistant vocal et intelligent développé par Amazon. Il propose aussi des contrôles parentaux et, pour le prix, vous devriez débourser 380$, ce qui est plutôt justifié par rapport aux qualités proposées par ce routeur Wi-Fi Mesh.

Google Wi-Fi

Le Google Wi-Fi est le principal concurrent du Netgear Orbi. Au niveau du design, il se montre particulièrement séduisant. Le format circulaire, compact et discret en fait en effet un très bel appareil qui peut s’installer dans n’importe quelle pièce en toute discrétion. L’installation est d’ailleurs très simple et vous n’aurez aucune difficulté à la faire vous-même. Selon vos besoins, il vous sera aussi possible de les déplacer autant que vous voulez. Contrairement au Netgear Orbi décrit plus haut, le Google Wi-Fi se présente sous forme de plusieurs nœuds que vous pouvez placer dans les différentes pièces de votre domicile ou de vos locaux professionnels.

Niveau facilité d’emploi, ce routeur Wi-Fi Mesh signé Google se montre aussi très convaincant. Il fonctionne de concert avec une application mobile que vous devrez installer sur votre smartphone. Elle est intuitive, ergonomique et vous vous y retrouverez facilement. Plusieurs réglages sont proposés et avec l’application fournie avec le kit, tout paraît plus simple et plus rapide. D’ailleurs, grâce à ladite application mobile, vous pouvez tester l’emplacement des différentes unités afin d’obtenir de meilleurs résultats. Toujours grâce à cette app, il vous sera possible de gérer Google Wi-Fi à distance. Selon vos besoins, vous pouvez par exemple mettre la connexion en pause ou l’éteindre.

Enfin, pour le volet performance, ce routeur Wi-Fi maillé a de quoi concurrencer le Netgear Orbi. Pour la zone de couverture, il peut aller jusqu’à 4500 pieds (en théorie), ce qui devrait vous permettre d’étendre le réseau sur toute la surface de votre maison ou de votre bureau. Les connectiques sont en revanche plus limitées à cause, certainement, de la compacité des dispositifs. Ici, vous aurez droit à deux ports Ethernet par nœud, donc vous en aurez 6 au total si vous optez pour l’ensemble de 3 nœuds. Aucun port USB n’est en revanche intégré. Sinon, le Google Wi-Fi est compatible avec des Smart Home comme Philips Hue et IFTTT. Il est proposé pour 300$ pour l’ensemble de trois unités. Toutefois, il est possible d’ajouter plusieurs autres dispositifs en payant 130$ l’unité.

Les meilleures alternatives: Eero, Luma et LinkSys Velop

Si Netgear Orbi et Google Wi-Fi sont les meilleurs actuellement sur le marché, il existe néanmoins des alternatives intéressantes. Dans ce guide, nous allons vous en présenter trois:

Eero

Eero est très populaire! Si vous vous êtes intéressé aux solutions Wi-Fi Mesh auparavant, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Ce routeur de maillage propose des performances élevées, mais cela se répercute bien évidemment sur son prix. Il se destine surtout pour les grands espaces et propose plusieurs unités qui sont capables de communiquer entre elles, sans passer par la base. Pour le design, il saura plaire à beaucoup d’utilisateurs, même les plus exigeants. Ses unités bénéficient d’une conception sans compromis, avec une allure soignée et élégante, ce qui vous permet de les placer dans n’importe quelle pièce de votre maison, sans pour autant y changer le décor.

Niveau praticité, le système Eero se montre aussi très convaincant. Les dimensions compactes des diverses unités permettent une installation simple et rapide. Le routeur de maillage s’accompagne aussi d’une application mobile, laquelle permet de faciliter l’installation, en vous permettant notamment de faire des tests afin de trouver les meilleurs emplacements. Plusieurs fonctions y sont aussi accessibles. L’application vous permet de créer des réseaux hôtes et des réseaux individuels. Elle vous offre la possibilité de mettre des profils en pause, au cas où vous souhaiteriez couper la connexion Internet à vos enfants durant un moment.

Enfin, pour la partie performance, Eero est excellente, avec notamment une zone de couverture illimitée. Le système est aussi bien équipé en termes de connectique. Il propose deux ports Ethernet et un port USB par nœud. Le routeur est compatible avec Alexa et intègre, bien évidemment, une fonction de contrôle parental. Pour le prix, vous devrez compter 500$ pour les trois nœuds et 200$ par unité si vous désirez en ajouter d’autres.

Luma

Luma se présente comme une excellente alternative au système Eero que nous avons décrit ci-haut. Les unités arborent un design soigné, compact et pratique, ce qui permet de les placer facilement dans les emplacements souhaités. Cependant, elles se présentent sous forme d’hexagones plats, ce qui permet uniquement de les positionner verticalement. Sinon, toutes ses unités sont dual-band et dual-stream, de quoi vous garantir des performances élevées.

À noter que ce routeur Wi-Fi Mesh est très simple à configurer et à installer. Vous n’aurez aucun besoin de faire appel à un professionnel. L’application mobile qui est fournie avec le produit est suffisante pour vous donner les indications nécessaires pour bien mettre en place le matériel, choisir les bons emplacements et le lancer de manière optimale. Les options et fonctions proposées sont aussi nombreuses que variées. Depuis l’application, vous aurez par exemple un éventail de contrôles parentaux. La fonction mise en pause d’Internet est aussi de la partie, sans oublier l’analyse de la sécurité du réseau.

Pour le reste, le système Luma partage les mêmes caractéristiques qu’Eero. La zone de couverture maximale s’étend jusqu’à 5000 pieds. Le système dispose de deux ports Ethernet et un port USB par nœud. Le dispositif est en outre compatible Alexa. Pour le prix, vous devez débourser 400$ pour les trois unités et 150$ par unité si vous souhaitez en rajouter.

LinkSys Velop

LinkSys Velop séduit avant tout par son design élégant et raffiné. Tout comme les autres modèles décrits plus haut, la praticité est aussi au rendez-vous. Le système est simple à mettre en place et en marche. Une application mobile vous est proposée comme interface administrateur, mais elle vous aide aussi pour l’installation et le réglage de votre routeur de maillage. À noter qu’il s’agit d’un système à triple bande, ce qui garantit une très bonne communication entre les nœuds. La couverture est aussi exceptionnelle puisque le LinkSys Velop est en mesure de couvrir jusqu’à 6000 pieds. Par ailleurs, concernant les options et fonctions proposées, ce routeur Wi-Fi Mesh permet les contrôles parentaux ainsi que le réseautage hôte et vous offre aussi la possibilité de prioriser certains dispositifs par rapport à d’autres. Il intègre également Alexa pour le Smart Home, de quoi vous permettre de relier et commander tous les objets connectés de votre maison intelligente facilement.

Enfin, pour les connectiques, LinkSys Velop offre aussi ce qu’il faut, mais demeure néanmoins plus limité par rapport aux systèmes Luma et Eero. Deux ports Ethernet par nœud sont proposés. Il n’y en revanche aucun port USB. Pour le prix, le système est proposé pour 480$ les trois unités. Si vous prévoyez en rajouter, il faudra débourser 350$ pour deux autres unités et 200$ pour une seule unité.

Selon vos besoins en matière de réseau Mesh, l’un des modèles susmentionnés devrait certainement arriver à vous satisfaire.