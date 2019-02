Bon plan: le jeu Hitman Absolution gratuit sur PC

Agrippez votre souris et votre clavier, c’est maintenant que vous jouerez à Hitman Absolution sur votre PC!

Le jeu Hitman Absolution est disponible pour PC depuis un bon bout de temps. Toutefois, pour pouvoir profiter du jeu et accompagner l’agent 47 dans ses diverses missions, les joueurs doivent sortir leur portefeuille et payer la somme de 24.99$ ou moins selon la version choisie. Quoi qu’il en soit, si vous ne l’avez pas encore, mais que vous avez envie d’y jouer, sachez qu’il est en ce moment possible de l’obtenir gratuitement sur PC en version dématérialisée. Pour en profiter, il faudra vous connecter sur votre compte GameSessions, jouer au jeu durant 5 minutes, l’activer et vous l’aurez définitivement sur votre compte. Normalement, un message d’activation vous sera envoyé pour vous en informer.

Quelques mots sur le jeu Hitman Absolution

Pour rappel, Hitman Absolution est un jeu d’action, d’aventure et d’infiltration développé par IO Interactive et édité par Square Enix. Le projet de développement a débuté en 2012, mais c’est finalement en 2016 que le premier épisode du jeu a été lancé. En gros, Hitman, ou l’agent 47, est appelé à exécuter un contrat très personnel, lequel consiste à liquider une amie très proche: Diana Burnwood. Le légendaire assassin a beau se convaincre qu’il s’agit d’une mission comme une autre, au final, il n’y arrive pas et décide de se retourner contre l’ICA.

Il se fait alors traquer par l’Agence et par la police, ce qui le place dans une situation délicate. Vous découvrirez la suite au fur et à mesure que vous jouerez au jeu, mais le moins que l’on puisse dire, c’est que cette aventure vous plongera dans un nouveau monde, à la fois perverti et corrompu. À noter que Hitman Absolution bénéficie d’une histoire cinématographique et est renforcé d’une intelligence artificielle hors pair. Si vous aimez les missions d’infiltration, vous ne pourrez que trouver du plaisir à y jouer.

Cette offre est d’une durée de quelques jours seulement, alors ne perdez pas une seule seconde si vous voulez bénéficier de la gratuité sur ce jeu!