Maison connectée: comment se protéger des hackers

C’est bien de vouloir une maison intelligente, mais il faut rester vigilant en tout temps si vous ne voulez pas être victime d’une intrusion via vos appareils électroniques!

L’intérêt d’investir dans une maison connectée n’est plus à démontrer. C’est une solution pratique et accessible qui vous permet de profiter d’un meilleur confort et de sécuriser votre habitat au quotidien. Toutefois, comme le système se base avant tout sur une connexion Wi-Fi et Internet, il n’est pas à l’abri des attaques informatiques. Il n’est ainsi pas rare que des hackers se connectent à votre caméra IP ou thermostat connecté pour vous mettre dans l’embarras et créer la panique chez vous; une raison suffisante pour bien protéger votre maison connectée et mettre en place les dispositifs nécessaires. Nous vous expliquons tout dans cet article.

Mettre à jour les objets connectés

Une maison connectée rassemble généralement plusieurs objets connectés fonctionnant en interdépendance et contrôlables depuis un dispositif central. La plupart du temps, les constructeurs de ces objets sont différents les uns des autres, mais cela ne signifie pas que leurs appareils ne sont pas compatibles. Au contraire, des objets connectés issus de différents fabricants peuvent fonctionner ensemble, bien que le mieux soit de se servir de produits proposés par une seule et même marque. L’important est plutôt de garder ses objets connectés à jour. C’est essentiel pour garantir leur fiabilité et s’assurer qu’ils bénéficient des derniers correctifs de sécurité proposés par leurs fabricants respectifs. Si vous disposez d’une maison connectée, tâchez donc de mettre à jour vos objets connectés pour protéger vos données personnelles et empêcher les pirates de prendre le contrôle.

Prendre garde à la géolocalisation

L’installation d’une nouvelle application ou d’un nouvel objet connecté à son système domotique se fait souvent à la hâte. Il s’agit toutefois d’une pratique qui pourrait mettre votre sécurité en péril à cause des accès non contrôlés que vous donnez au développeur de l’application ou au fabricant de l’objet connecté. Pour mieux garantir la sécurité de votre maison connectée, il faudra faire attention à la géolocalisation et aux permissions accordées aux applications et produits divers. Prenez le temps de lire attentivement les permissions demandées par l’appli de gestion de l’objet connecté et à moins que ce soit nécessaire pour le bon fonctionnement de l’appareil, ne donnez jamais l’autorisation à ce produit d’accéder à vos données de localisation. C’est souvent à partir de celles-ci que les hackers vous pistent et se connectent à votre compte pour ensuite prendre le contrôle à distance de l’appareil connecté en exploitant les failles existantes.

Couvrir ses caméras

Vous utilisez des caméras connectées chez vous pour surveiller votre habitat ou vos enfants quand vous n’êtes pas là? C’est une très bonne idée! Toutefois, vous devez savoir que les caméras IP sont souvent plus vulnérables face aux attaques informatiques et peuvent vous exposer à des dangers divers. C’est la raison pour laquelle, quand vous êtes chez vous, il est recommandé de désactiver les caméras de surveillance ou, du moins, de les couvrir. Ainsi, même si des hackers tentent d’y accéder et d’en prendre le contrôle, ils ne pourront rien y faire. Cependant, il faudra vous rappeler de les réactiver ou d’enlever la couverture quand vous sortez de chez vous.

Donc, avoir une maison connectée est une excellente chose pour diverses raisons, mais il faut absolument se rappeler d’être constamment vigilants et de protéger correctement votre vie privée et vos informations personnelles!