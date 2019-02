Sauvé par son Apple Watch!

Qui aurait cru qu’une montre pourrait un jour sauver des vies!

L’Apple Watch Series 4 est une excellente montre connectée beaucoup plus orientée santé. D’après la compagnie à la pomme, elle peut sauver des vies et le gadget l’a déjà prouvé à plusieurs reprises. L’exemple le plus récent concerne le cas d’un homme souffrant d’une fibrillation atriale. Pour information, il s’agit du «plus fréquent des troubles du rythme cardiaque» et s’il n’est pas traité à temps, ce trouble peut dégénérer en accident vasculaire cérébral.

L’Apple Watch continue de sauver des vies

D’après ce qu’a raconté la chaîne KIRO-TV de Seattle, l’homme en question avait tendance à suivre l’évolution de son état depuis la fonctionnalité ECG de sa montre connectée et, apparemment, il a bien fait! Sans l’Apple Watch 4, son état aurait pu s’aggraver. En effet, la smartwatch d’Apple l’a alerté après qu’elle ait détecté une fibrillation atriale chez son porteur; une alerte qui l’a conduit à se rendre chez son médecin, le docteur Phil Massey, cardiologue au Pacific Medical Centers de Seattle. Des examens ont été effectués et les résultats ont montré que sa montre Apple avait raison; l’homme souffrait bien d’un problème cardiaque.

Sans attendre, son médecin traitant a dit avoir «administré un anticoagulant au patient pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux, ce qui aurait pu être très grave.» Il n’a pas non plus manqué de louer les mérites de cette montre et espère que «d’autres problèmes de rythme cardiaque pourront être détectés à l’avenir en dehors du cabinet du médecin, ce serait vraiment très réjouissant.»

Pour rappel, l’ECG est une nouvelle fonctionnalité de l’Apple Watch 4 apportée par la mise à jour watchOS 5.1.2. Si vous souhaitez en profiter, pensez donc à mettre à jour votre montre si elle est encore sur une version antérieure. Pour tous ceux qui veulent en acheter, la version GPS est proposée à 399 dollars, contre 499 dollars pour la déclinaison 4G.

Non seulement l’Apple Watch est un gadget électronique des plus agréable et pratique au quotidien, mais en plus, certaines de ses fonctions sont excellentes pour garder un oeil sur votre état de santé. Que pourrait-on demander de mieux?