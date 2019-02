Despacito: le clip devient la première vidéo YouTube à dépasser 6 milliards de vues

Non, vous n’avez pas encore fini d’entendre parler de Despacito!

Quelle est la vidéo la plus vue actuellement sur YouTube? Sans grande surprise, la tête du podium est occupée par le titre «Despacito» de Luis Fonsi ft. Daddy Yankee, qu’on peut entendre sur son nouvel album Vida. D’ailleurs, il ne s’agit pas uniquement de la vidéo la plus vue du moment sur la plateforme, mais bien de tous les temps. En effet, le clip a fini par atteindre les 6 milliards de vues, ce qui lui a permis de battre tous les records précédents.

Despacito cartonne sur YouTube

Ce n’est pas vraiment une surprise! Depuis sa mise en ligne en janvier 2017, Despacito n’a jamais cessé de battre les records, en passant de la vidéo YouTube la plus vue de l’époque à la vidéo la plus vue de tous les temps. Désormais, le clip devient donc la première vidéo à dépasser les 6 milliards de vues sur la plateforme de Google et elle se positionne loin devant ses poursuivants, dont Shape of You d’Ed Sheeran avec 4.09 milliards de vues et See You Again de Wiz Khalifa avec 4.02 milliards de vues.

À noter que si le titre est parvenu à atteindre un tel nombre de vues en si peu de temps, c’est grâce à un cumul de 2,8 millions de vues chaque jour en moyenne. À un certain moment, la vidéo a même atteint 25,7 millions de vues en une seule journée, ce qui est aussi un record en soi.

Par ailleurs, un autre record qu’il convient de préciser ici: le clip Despacito a atteint la barre des 4 milliards de vues en seulement 272 jours, alors qu’il a fallu 707 jours pour Shape of You et 1402 jours pour See You Again.

Bref, le clip de Luis Fonsi aura marqué l’histoire de la plateforme YouTube. Elle constitue aujourd’hui la vidéo de tous les records et elle saura sans aucun doute atteindre le nouveau record de 7 milliards de vues.