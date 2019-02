Un bouton Google Assistant sur plus de 100 millions de smartphones cette année

Les smartphones sous Android auront aussi bientôt droit à leur propre assistant vocal!

Google souhaite plus que jamais lancer son assistant personnel, vocal et intelligent: Google Assistant. En effet, les concurrents se font de plus en plus nombreux, si on ne cite que Siri d’Apple, Alexa d’Amazon ou encore Bixby de Samsung. L’intelligence artificielle est déjà installée sur plusieurs appareils, dont certaines enceintes connectées et des smartphones. Toutefois, l’accès reste souvent complexe et peu pratique; une chose que la firme de Mountain View souhaite changer, en proposant notamment un bouton physique spécialement dédié à Google Assistant.

Un bouton spécial pour invoquer Google Assistant facilement

Un tel bouton physique n’est pas nouveau. Si vous utilisez un smartphone Samsung de la gamme Galaxy S, vous remarquerez certainement qu’un bouton physique spécifique a été créé. Il permet aux utilisateurs d’accéder en toute simplicité à Bixby, l’assistant intelligent de la firme de Séoul. C’est le même genre de bouton que Google souhaite créer, notamment pour donner un accès direct à Google Assistant.

Pour l’instant, les appareils mobiles qui sont dotés de ce bouton spécial sont encore très limités en nombre, mais le géant américain souhaite le vulgariser et a décidé de faire un partenariat avec différents fabricants, dont on ignore encore la liste complète. Sinon, à l’occasion du Mobile World Congress qui se déroule en ce moment à Barcelone, plusieurs nouveaux smartphones équipés de cette touche spéciale ont été annoncés. Parmi les plus intéressants, on citera en particulier le Xiaomi Mi Mix 3 5G, le LG G8 ThinQ ou encore les Nokia 3.2 et 4.2.

Google pense que ce bouton débarquera sur 100 millions d’appareils Android d’ici la fin de l’année. C’est effectivement un projet assez ambitieux, mais pour que tous les utilisateurs puissent en profiter, Google doit rapidement se mettre en partenariat avec les constructeurs mobiles et c’est déjà le cas pour certaines marques qu’il a rencontrées au cours du grand événement à Barcelone. Reste donc à savoir qui seront les autres fabricants à l’accompagner dans cette aventure et, surtout, qui seront capables de lui permettre d’atteindre l’objectif qu’il s’est posé.

Il va sans dire que le bouton Google Assistant sera certainement un très bel ajout aux téléphones Android et leur donnera un attrait supplémentaire!