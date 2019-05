Google Assistant 10 fois plus rapide !

Depuis son lancement, Google déploie beaucoup d’efforts pour améliorer l’utilisation de son assistant numérique, sobrement nommé Google Assistant. Celui-ci aura d’ailleurs été omniprésent lors de la conférence Google I/O, avec au programme quelques changements majeurs visant à le rendre beaucoup plus pratique et plus performant qu’il ne l’est actuellement.

Voici tous les points à savoir sur les nouveautés de Google Assistant.

Google Assistant veut transformer le fonctionnement des assistants numériques

Pour les néophytes, une explication s’impose. Dans leur version initiale, les assistants numériques (dont Google Assistant donc) fonctionnent à partir des modèles stockés dans les data centers. Grâce à ces derniers, l’assistant numérique est capable de reconnaître et répondre efficacement aux requêtes de l’utilisateur. Mais ces requêtes vocales seront encore envoyées puis traitées dans des data centers. Et c’est justement là que se pose le problème. Pour que l’assistant fonctionne, l’utilisateur doit être connecté à internet. Et même connecté, l’assistant peut toujours avoir des problèmes de latences.

Ce n’est pas tout, la question de la vie privée est également remise en cause ici. Google compte mettre au service de Google Assistant les avancées dans l’intelligence artificielle pour fixer ces trois grands problèmes. Dans un billet de blog, ce dernier explique qu’il a l’intention de réduire le modèle de reconnaissance vocale à moins de 0,5 Go, contre les 100 Go initiaux.

10 fois plus rapide

Google Assistant utilisera donc, prochainement, un modèle stocké localement et n’a donc pas recours au data center de Google. Ce qui rendra son utilisation plus fluide et rapide, même sans la connexion internet. Avec cette nouvelle technologie, Google promet que son assistant numérique est capable d’être 10 fois plus rapide dans le traitement des requêtes de l’utilisateur. Et comme vous l’aurez deviné, pour éviter les problèmes liés à la vie privée, la voix de l’utilisateur ne sera plus envoyée dans les data centers.

« Fonctionnant sur l’appareil, l’assistant de nouvelle génération peut traiter et comprendre vos demandes à mesure que vous les formulez, et fournir des réponses 10 fois plus rapidement, indique Manuel Bronstein, vice-président en charge de Google Assistant . Vous pouvez effectuer plusieurs tâches d’une application à l’autre. Ainsi, créer une invitation à l’agenda, rechercher et partager une photo avec vos amis, ou dicter un courrier électronique est plus rapide que jamais. Et avec Continued Conversation, vous pouvez faire plusieurs demandes consécutives sans avoir à dire « Hey Google » à chaque fois ».

On est curieux de voir ça en pratique.

