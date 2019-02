Données personnelles: il sera bientôt possible d’effacer son historique Facebook

Est-ce que cette nouvelle possibilité saura ramener certains utilisateurs détracteurs au réseau social?

Facebook est-il toujours fiable aujourd’hui? Beaucoup se sont sûrement posé cette question après les divers bourdes et scandales dans lesquels le réseau social s’est engouffré ces derniers mois. Les utilisateurs ne lui font plus confiance pour la gestion de leurs données personnelles. Certains avaient même pris la décision radicale de le quitter.

Bien entendu, c’est une situation critique qui met le géant du Web dans une position plutôt délicate et pour s’en tirer et gagner à nouveau la confiance de ses utilisateurs, la firme veut faire des concessions. Elle prévoit d’ailleurs bientôt intégrer l’outil «Clear History» sur sa plateforme.

Naviguer sur Facebook sans laisser de trace

L’outil que va lancer Facebook n’est pas vraiment une surprise. La firme américaine en a déjà parlé au mois de mai 2018, mais il semble qu’elle soit déjà toute proche de le déployer et c’est ce qu’a confirmé David Wehner, directeur financier de Facebook, en nous dévoilant quelques détails concernant les fonctionnalités qui seront proposées: «Une fois cette mise à jour déployée, vous pourrez voir des informations sur les applications et les sites Web avec lesquels vous avez interagi, et vous pourrez effacer ces informations de votre compte. Vous pourrez même désactiver le stockage de ces informations», explique-t-il.

L’objectif est de permettre aux utilisateurs de naviguer sur le réseau social et effacer ensuite ses traces. En effet, la suppression des historiques de navigation reste pour le moment l’un des meilleurs moyens pour protéger ses données personnelles et éviter qu’elles ne tombent entre de mauvaises mains.

Cette décision à été prise à contrecœur, certes, mais elle devrait redorer en partie l’image de Facebook, déjà ternie par les nombreux scandales liés à une mauvaise gestion des données personnelles des utilisateurs. D’ailleurs, il pourrait ne s’agir que d’un premier pas. La firme de Mark Zuckerberg devrait encore faire autre chose pour espérer redorer complètement son image de marque et regagner la confiance des utilisateurs.

Quoi qu’il en soit, la suppression de l’historique est un bon début et il est sûr que les utilisateurs apprécieront. Il ne reste plus qu’à attendre le lancement de l’outil.