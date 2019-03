Record pour Apex Legends: 50 millions de joueurs en 1 mois

Apex Legends n’a certainement pas fini de nous étonner!

Le nouveau jeu battle royale de Respawn Entertainment, disponible sur Microsoft Windows, PlayStation 4 et Xbox One, a déjà battu les records au moment de son lancement. En seulement 8 heures, Apex Legends a réussi à cumuler 1 million de joueurs, et 10 millions en l’espace de trois jours. Un chiffre qui en a surpris plus d’un et qui continue d’évoluer à ce jour. En effet, le jeu a été lancé il y a maintenant 4 semaines et d’après le dernier rapport de son éditeur, il a atteint 50 millions de joueurs sur cette période, ce qui constitue un nouveau record sur le marché des jeux vidéo.

Fortnite mis à mal par Apex Legends

«Merci aux 50 millions de joueurs qui sont arrivés dans le premier mois d’Apex Legends! Vous l’avez rendu très spécial et il y a encore beaucoup de choses à venir!» C’est avec ces mots que Vince Zampella, le directeur général de Respawn Entertainment, a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Twitter. Voilà donc une étape importante dans le développement du battle royale Apex Legends. Une étape qui lui place au sommet de la chaîne et qui lui promet à un bel avenir.

Le patron du studio a également profité de cette annonce pour faire part de quelques belles statistiques dans le jeu. Dans une courte vidéo, il communique ainsi le nombre d’Ultimes activées (1 230 000) et de respawns (170 millions) jusqu’ici. Pour terminer sa vidéo en beauté, il fait aussi honneur à la communauté Apex Legends en présentant quelques fan arts aussi jolis que variés.

Bref, le jeu de Respawn Entertainment cartonne jusqu’ici et si son ascension continue, il pourrait même détrôner le géant Fortnite. Certes, le jeu de tir d’Epic Games dépasse désormais les 200 millions de joueurs, mais avec la vitesse à laquelle monte Apex Legends, il ne devrait pas tarder à se mettre au même niveau. D’ailleurs, le graphique comparatif publié par Roundhill Investments en fait très bien preuve. Celui-ci montre que Fortnite n’a atteint les 30 millions de joueurs qu’en 11 semaines, alors que pour Apex Legends, une semaine a suffi pour compter 25 millions de joueurs.

Avec de telles statistiques dès le premier mois de sa sortie, on est en droit de se demander jusqu’où ira le succès Apex Legends!