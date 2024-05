Metaphor: ReFantazio: Nouveaux détails sur le jeu

Atlus a récemment dévoilé de nouveaux détails sur Metaphor: ReFantazio, le prochain titre très attendu de l’équipe derrière les jeux Persona. Prévu pour le 11 octobre, le jeu promet une expérience unique, combinant action et tour par tour dans un système de combat novateur appelé “Fast & Squad”.

Dans ce système, les joueurs pourront choisir entre des combats rapides en mode action ou des phases plus stratégiques en tour par tour. Chaque personnage utilisera des Archétypes, des “images héroïques” qui rappellent les Persona de la série Persona, pour affronter une variété d’ennemis redoutables.

Outre le système de combat, Metaphor: ReFantazio proposera une exploration riche et ouverte. Les joueurs pourront découvrir des donjons optionnels, explorer différentes villes et s’engager dans des quêtes annexes. Les tavernes locales permettront de recueillir des informations utiles sur les environs.

L’un des aspects les plus attendus du jeu est sa dimension sociale, similaire à celle des jeux Persona. Les interactions sociales des personnages pourront débloquer des compétences spéciales et des quêtes uniques, ajoutant ainsi une couche de profondeur à l’histoire et au gameplay.

Metaphor: ReFantazio promet également une direction artistique singulière et des graphismes époustouflants, permettant aux joueurs de plonger pleinement dans cet univers fantastique. Les développeurs ont également mis l’accent sur la bande-son, avec une musique immersive et des thèmes mémorables qui accompagneront les joueurs tout au long de leur aventure.

Enfin, le jeu offrira une grande rejouabilité, avec de multiples fins et des choix qui auront un impact significatif sur l’histoire. Metaphor: ReFantazio sortira sur PS5, Xbox Series, PS4, et PC via Steam et l’Epic Games Store. Avec son mélange unique d’action, de stratégie, d’exploration et de dimension sociale, le jeu promet d’être un incontournable pour les fans de JRPG en quête d’une expérience immersive et captivante.