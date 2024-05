Apple dévoile l’iPad Pro 2024

Le 7 mai 2024, Apple a tenu une conférence dédiée à la présentation de ses nouveaux iPad, mettant en avant l’iPad Pro 2024 comme produit phare.

Cette nouvelle édition marque un tournant majeur pour la gamme iPad, notamment avec l’introduction de la puce M4, une avancée technologique considérable. Gravée en 3 nm, cette puce promet des performances révolutionnaires et une efficacité énergétique optimale. Le CPU peut désormais mobiliser jusqu’à quatre coeurs de performance et six coeurs à haute efficacité énergétique, offrant ainsi des performances 1,5 fois plus rapides que la génération précédente.

En ce qui concerne l’intelligence artificielle, l’iPad Pro M4 intègre le dernier Neural Engine d’Apple, capable d’effectuer 38 000 milliards d’opérations par seconde, offrant ainsi des fonctionnalités avancées pour les utilisateurs, comme la capacité d’isoler un sujet de son arrière-plan dans une vidéo 4K d’un simple geste.

Une autre innovation majeure est l’introduction de l’écran OLED Ultra Retina XDR, offrant une luminosité plein écran de 1 000 nits pour les contenus SDR et HDR, et une luminosité de pointe de 1 600 nits pour le format HDR. Cette technologie offre des noirs plus profonds, des couleurs plus éclatantes et un contraste ultra-précis.

Malgré ces avancées, certaines caractéristiques restent inchangées, comme l’ensemble photo, qui comprend toujours un unique capteur de 12 MPX à l’arrière. Cependant, l’intégration d’un flash adaptatif True Tone et d’un scanner LiDaR améliore la capacité de l’iPad Pro à numériser des documents rapidement et facilement.

En ce qui concerne les connectivités, l’iPad Pro M4 propose un connecteur USB-C avec prise en charge de Thunderbolt 3 et USB 4, une compatibilité Wi-Fi 6E, et une eSIM sur les modèles cellulaires pour des connexions en 4G et 5G.

Enfin, les prix des nouveaux iPad Pro ont augmenté en raison de ces améliorations technologiques. Les modèles Wi-Fi commencent à 1219 € pour l’iPad Pro 11 pouces, et à 1569 € pour l’iPad Pro 13 pouces. Les modèles 4G/5G sont disponibles à partir de 1469 € pour l’iPad Pro 11 pouces et à 1819 € pour l’iPad Pro 13 pouces. Les capacités de stockage supplémentaires entraînent une augmentation des prix, allant jusqu’à 2429 € pour la version avec 2 To de stockage.

Les nouveaux iPad Pro sont disponibles à l’achat sur le site d’Apple depuis le 7 mai 2024, et seront disponibles en magasin à partir du 15 mai chez les revendeurs partenaires tels que Boulanger et Fnac.