Lot de corrections sur Apex Legends avec les derniers pilotes Nvidia

Bonne nouvelle pour les joueurs d’Apex Legends!

Dans le monde du gaming, on a beaucoup entendu parler d’Apex Legends ces derniers temps. C’est le nouveau jeu vidéo battle royale, qui est disponible sur Microsoft Windows, PlayStation 4 et Xbox One, lancé par Respawn Entertainment, il y a un mois et il faut admettre qu’il cartonne. En seulement 3 jours de lancement, le jeu a atteint les 10 millions de joueurs. La barre des 25 millions a été atteinte en seulement deux semaines et il y a à peine quelques joueurs, l’éditeur vient de fêter les 50 millions de joueurs pour son jeu, et ce, en seulement un mois.

Tout cela pour dire qu’Apex Legends est un véritable jeu à succès. Il a su trouver son public et beaucoup de joueurs sont tombés sous son charme. Mais tout n’a pas été que rose pour ces derniers! Certains joueurs se plaignaient parfois des crashs pendant qu’ils jouaient à ce jeu; un problème dont les causes exactes semblent encore inconnues à ce jour. Toutefois, des solutions commencent à être proposées et la première provient de Nvidia.

Une mise à jour Nvidia pour corriger les crashs

C’est une bonne nouvelle pour les joueurs qui se servent d’une carte graphique Nvidia! Désormais, ils pourront installer la mise à jour afin de corriger une partie des problèmes de crashs sur le battle royale de Respawn Entertainment. En effet, la dernière Update est optimisée pour Apex Legends et permettra de supprimer le bogue «DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG». Elle se destine au pilote GeForce Game Ready WHQL version 419.35 et devrait vous assurer une meilleure qualité de jeu, notamment en assurant un jeu sans interruption.

Toutefois, il convient de préciser ici que l’erreur qui vient d’être corrigée n’est pas forcément le seul dysfonctionnement à la source des crashs sur Apex Legends. D’autres problèmes sont également en cause. Néanmoins, avec cette nouvelle mise à jour de pilotes Nvidia, le problème ne devrait plus être trop fréquent. Si vous souhaitez l’installer sur votre terminal, il est d’ores et déjà possible de la télécharger via l’application Geforce Experience.

Malheureusement, il se pourrait que vous subissiez encore quelques bogues quand vous jouez à votre nouveau jeu de tir, mais ces corrections font tout de même une immense différence!