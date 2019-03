Facebook: Mark Zuckerberg annonce les messages éphémères et cryptés

Facebook serait-il enfin sur la voie de la rédemption?

Facebook n’est pas une référence en matière de gestion des données privées. Les scandales auxquels le réseau social a été associé ces derniers mois lui ont apparemment permis d’en prendre conscience et désormais, il souhaite changer de cap. Ainsi, dans une missive de plus de 3000 mots, le fondateur et PDG de la firme, Mark Zuckerberg, a annoncé vouloir orienter le développement de son entreprise vers les communications privées, éphémères et chiffrées.

Facebook veut se focaliser beaucoup plus sur les canaux privés

«Je comprends que beaucoup de gens pensent que Facebook ne peut ni ne voudrait même pas créer ce type de plateforme axée sur la protection de la vie privée. En effet, nous n’avons pas actuellement une réputation solide en ce qui concerne la création de services de protection de la vie privée et nous nous sommes toujours concentrés sur des outils pour un partage plus ouvert. Mais nous avons montré à plusieurs reprises que nous pouvons évoluer pour créer les services que les gens veulent vraiment, y compris dans la messagerie privée et les Stories» explique Mark Zuckerberg sur son blogue, avant d’ajouter «Aujourd’hui, nous voyons déjà que la messagerie privée, les histoires éphémères et les petits groupes sont de loin les domaines de la communication en ligne dont la croissance est la plus rapide.»

Ces quelques mots suffisent à décrire les intentions de l’entreprise et les virages qu’elle devrait prendre dans les années à venir. Facebook (ou du moins Mark Zuckerberg) semble être convaincu qu’«une plateforme simple, centrée d’abord sur la vie privée» serait beaucoup plus intéressante dans le futur, mais il ne va pas pour autant abandonner les réseaux sociaux publics.

WhatsApp va inspirer les applications de messagerie de Facebook

Tout cela paraît bien sûr intéressant, mais quels changements tout cela va apporter à Facebook? Eh bien, le PDG de la firme pense dans un premier temps à transformer ou faire évoluer la suite d’applications de messagerie de Facebook. L’entrepreneur évoque notamment l’exemple de WhatsApp. Selon lui, le cryptage de bout en bout deviendra petit à petit la norme, mais le réseau social entend bien aller plus loin, en permettant par exemple aux utilisateurs d’avoir le contrôle sur l’audience de ses messages. Et tout comme dans Snapchat, le délai de stockage des informations et messages sera limité au minimum nécessaire.

Pour Mark Zuckerberg, une plateforme de messagerie cryptée et éphémère ne sert pas uniquement à sécuriser les utilisateurs et ses données. Elle pourrait aussi représenter une opportunité d’affaires. Selon le patron de Facebook, les applications de messagerie privée et cryptée pourraient également créer de la place pour de nouveaux outils commerciaux, et plus particulièrement ceux qui concernent les paiements.

Bref, Facebook semble bien décidé à prendre une nouvelle voie. Le discours de son PDG n’a pas pu échapper aux critiques diverses, évoquant un nouveau moyen de collecter les données personnelles. Mais bon, seul l’avenir nous le dira.

Alors que Facebook avait fait un petit pas vers la protection des données privées en offrant l’option de conversations secrètes sur Messenger en 2016, on doit avouer que cette nouvelle annoncée par Mark Zuckerberg est le premier vrai pas du réseau social vers une possible rédemption. Bien que le dark mode ait été lancé récemment sur Messenger et qu’il s’agit d’une réussite, ce n’est qu’une nouveauté accessoire de plus qui n’apporte rien aux vrais enjeux du moment.