Les 10 innovations technologiques qui changeront le monde selon Bill Gates

Curieux de savoir ce qui révolutionnera le monde?

Comme elle fait tous les ans, la MIT Technology Review vient de dresser une liste des 10 innovations technologiques qui devraient avoir le plus d’impact dans nos vies durant l’année qui vient. Pour cette année 2019, c’est le fondateur de Microsoft, Bill Gates, qui a fait l’honneur de les sélectionner et voici son choix:

La dextérité robotique

Cette innovation parle de mains robotisées capables d’autoapprentissage. Elles devront être en mesure de manipuler des objets qu’elles ne connaissent pas encore selon leur forme et leur contexte. Le tout devrait s’appuyer sur la reconnaissance visuelle, le deep learning et, bien évidemment, la robotique.

L’énergie nucléaire nouvelle génération

Le nucléaire est l’énergie de l’avenir! Toutefois, il faut avouer qu’il est nocif pour l’environnement. Pour Bill Gates, l’idée est donc de proposer de nouveaux designs de réacteurs à fission ou à fusion. Le tout devrait permettre une réduction des émissions de gaz.

Prédire les naissances prématurées

Les naissances prématurées font partie des gros problèmes de nos sociétés actuelles. «Demain, une simple prise de sang permettra de savoir si une femme risque un accouchement prématuré», déclare le fondateur de Microsoft. Cela pourrait aider à sauver des vies.

La sonde en comprimé

L’examen du tube digestif reste de nos jours complexe et peut prendre beaucoup de temps. Avec une sonde qui a la taille d’un comprimé, il sera plus facile de faire cet examen en avalant l’appareil. Sur le long terme, il pourrait même être possible de faire des biopsies avec ce même procédé.

Les vaccins personnalisés contre le cancer

Le cancer cause près de 10 millions de décès chaque année, mais à l’avenir, il devrait être possible de se servir du système immunitaire du patient pour le traiter. L’objectif est d’atteindre uniquement les cellules cancéreuses.

Le burger sans bœuf

L’industrie de la viande émet une quantité importante de gaz nocifs pour l’environnement. Pour Bill Gates, l’initiative d’un burger sans bœuf est un projet à considérer. En effet, il est très bien possible de préparer des burgers avec de la viande à base de plante ou de la viande cultivée en laboratoire, tout comme l’a prouvé A&W avec son délicieux Beyond Meat.

La capture carbone

Le réchauffement climatique est un danger qui mine la terre entière. Ses conséquences se font déjà ressentir et il est temps, plus que jamais, d’intervenir. L’initiative d’un projet de séquestration de CO2 est intéressante et, surtout, faisable en se servant de techniques d’absorption et d’emprisonnement.

Les montres connectées ECG

Une telle fonctionnalité existe déjà sur la dernière montre connectée d’Apple et elle a déjà sauvé des vies. L’idée est de permettre aux personnes susceptibles d’avoir des problèmes cardiaques de pouvoir contrôler leur état de santé à tout moment.

Les toilettes sans égout

Afin de limiter la propagation des maladies, il est temps de penser à un système d’assainissement sans égout, selon Bill Gates. Les toilettes autonomes se présentent comme une excellente solution, surtout pour les pays en développement.

Les assistants vocaux intelligents

Les assistants vocaux intelligents existent déjà de nos jours. Cependant, leurs capacités sont limitées et Bill Gates rêve de nouvelles avancées en termes de langage afin de les rendre plus autonomes.

Il faut avouer que Bill Gates a d’excellentes idées pour assurer au monde un meilleur avenir. Espérons seulement qu’il soit entendu et que tout cela se réalise!