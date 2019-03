Un tunnel secret pour Mark Zuckerberg chez Facebook

Mark Zuckerberg nous cache-t-il des choses?

Plus tôt cette semaine, l’on apprenait par Forbes que Mark Zuckerberg avait perdu 9 milliards de dollars de sa fortune l’an dernier, ce qui nous dit que le CEO du réseau social Facebook ne dispose plus que d’une valeur de 62 milliards de dollars. De quoi alimenter les rumeurs les plus folles!

Or, un rapport du très sérieux Business Insider nous apprend également que le fondateur du réseau social aurait aménagé un tunnel secret situé sous son bureau… Juste au siège social de Facebook à Menlo Park, en Californie.

Alors, avons-nous vraiment affaire à un justicier masqué qui s’échapperait la nuit pour sauver le monde en empruntant un tunnel secret?

Un tunnel pour une question de sécurité

En effet, le CEO, qui avait l’habitude de rester discret, exige naturellement un dispositif de sécurité assez fourni. Dirigeant une entreprise qui possède des milliards de clients dans le monde, il aurait à lui seul un budget annuel de 10 millions de dollars pour assurer sa propre sécurité: gardes armés, systèmes de sécurité sophistiqués, panic rooms… Notons qu’en comparaison, Larry Ellison, PDG d’Oracle, dépenserait 1,8 million de dollars pour la sécurité des dirigeants sous sa protection. Chez Facebook, Business Insider a appris que le PDG disposerait d’un tunnel secret, situé dans une salle de conférence du siège social de Facebook.

Pour reprendre les termes du rapport de Business Insider, il paraît que Zuckerberg aurait accès à une grande salle de conférence aux parois de verre au milieu du parc, près de son bureau. Outre les fenêtres résistant aux balles et un bouton d’alarme, le PDG aurait également installé une sorte de parachute pour l’évacuer rapidement des locaux.

La vérité sur cette découverte reste néanmoins obscure. En effet, une source près de la firme a déclaré avoir été informée de l’existence d’une issue de sortie secrète à travers le sol de la salle de conférence menant au parking des locaux, mais d’autres employés de Facebook ont affirmé ne pas en avoir connaissance. D’autant que sur Menlo Park, on n’a jamais encore confirmé l’existence de ce tunnel secret installé dans les bureaux de Facebook. On ne sait donc pas si le CEO a bien droit à son échappatoire secrète ou si nous avons tout simplement affaire à un mythe.

L’existence ou non d’un tunnel secret pour Mark Zuckerberg reste donc un mystère très intriguant, mais l’idée est absolument géniale!