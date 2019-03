Huawei a développé son système d’exploitation en cas d’enjeux avec Android

Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit!

Le temps passe et les relations entre Huawei et les USA ne s’arrangent pas. Elles continuent même à se dégrader. Pour rappel, le géant chinois a déjà été banni du marché américain et les États-Unis incitent ses alliés à faire de même, surtout concernant la 5G. Aussi, les poursuites judiciaires à l’encontre de la firme chinoise continuent à se multiplier dans le pays et si tout cela continue, il se pourrait que Huawei soit, au final, obligé de se séparer d’Android, le système d’exploitation mobile qu’il utilise aujourd’hui sur ses smartphones. Cependant, l’entreprise n’a aucun souci à se faire puisqu’elle aurait déjà un plan B si jamais le pire se produit.

Huawei a déjà son propre système d’exploitation

Le géant chinois se sent en ce moment trop dépendant de certaines technologies américaines, et comme les relations entre le groupe et les USA sont actuellement tendues, Huawei a préféré anticiper et a développé son propre OS mobile. «Nous avons conçu notre propre système d’exploitation. Si jamais nous ne pouvions plus utiliser ces systèmes, nous serions prêts», a expliqué Richard Yu, le PDG de la firme.

Pour l’instant, on ne connaît pas encore les détails concernant cet OS mobile alternatif à Android. On sait tout simplement qu’il s’appelle Kirin OS. Néanmoins, le fonctionnement, les options et les fonctions proposés ne devraient pas trop s’écarter de ceux qu’offrent Android et Windows. Aussi, il ne s’agira pas d’une solution à mettre en œuvre immédiatement. Il s’agira plutôt d’une sorte de pneu de secours. Huawei n’a pas du tout l’intention de le lancer dans l’heure, d’autant qu’elle se dit plus à l’aise avec les écosystèmes américains. «C’est notre plan B. Mais bien sûr, nous préférons travailler avec les écosystèmes de Google et de Microsoft», poursuit Richard Yu.

Bref, Huawei est désormais paré à toute éventualité! Si jamais les États-Unis décident de lui couper l’accès à Android, elle a déjà une autre solution en main, bien que la firme ne veuille pas vraiment en arriver là.

Il se pourrait bien qu’un jour, les nouveaux smartphones de Huawei soient bien différents de ceux que l’on connaît aujourd’hui!