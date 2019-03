Avec les P30 et P30 Pro, Huawei envoie les appareils photo à la retraite

Huawei ne perd pas de vue ses objectifs. C’est le moins qu’on puisse dire.

Après la sortie du P20 Pro l’année dernière, le fabricant chinois a profité d’un passage à Paris pour présenter ses deux prochains bébés : le P30 et le P30 Pro. Un point a surtout retenu l’attention de la presse : la fonctionnalité photo hors-du-commun des deux smartphones, surtout au niveau du zoom.

La fiche technique du Huawei P30

On s’y attendait, le processeur qui fera tourner le Huawei P30 est le Kirin 980, un SoC que l’on a déjà retrouvé sur plusieurs smartphones de la marque depuis le succès de ce dernier sur le Mate 20. Côté appareil photo, la firme chinoise a opté pour un triple capteur situé à l’arrière de l’appareil. L’un des appareils offre une résolution de 40 Mpx pour une ouverture à f/1.8 . Le deuxième est de 16 Mpx et le troisième est un téléobjectif de 8 Mpx. La caméra frontale a, quant à elle, une résolution de 32 Mpx pour une ouverture de f/2.0.

∙ Ecran : OLED, 6.1 pouces

∙ RAM : 6 GO

∙ Capacité de stockage : 128 Go

∙ Lecteur d’empreintes : oui

∙ Batterie : 3 650 mAh

∙ Double SIM

∙ Android 9.0 PIE

La fiche technique du Huawei P30 Pro

La version Pro du P30 dispose également du SoC Kirin 980. Étant plus cher que le P30, ce smartphone est équipé d’un écran un peu plus imposant : 6.47 pouces pour 2340 x 1080 pixels. Si vous vous attendez à une révolution en termes d’appareil photo, vous serez totalement conquis par ce modèle-ci. Et pour cause, l’on retrouve à l’arrière du P30 Pro, 4 appareils photo : 40 mégapixels, 20 mégapixels, téléobjectif à 8 mégapixels et un capteur TOF.

∙ RAM : 8GO

∙ Espace de stockage : 128 Go

∙ Lecteur d’empreintes : oui

∙ Batterie : 4 200 mAh

∙ Double SIM

∙ Zoom : x5

Prix et date de sortie

Le P30 sera commercialisé à 799 euros (1200$ CA). Le P30 Pro, quant à lui, sera vendu à 999 euros (1500$ CA)pour la version 128 Go. Les deux smartphones seront officiellement disponibles le 5 avril prochain, en France.