Toyota va rouler sur la lune avec son véhicule électrique

Avec tout un équipage à bord, Toyota envisage de rouler sur la Lune avec sa nouvelle voiture électrique!

Malgré le fait que Toyota se trouve au cœur du lancement de la dernière version de Corolla Hybride, il pense apparemment à équiper toutes ses futures voitures d’un matériel spécifique comme le diffuseur de gaz lacrymogène. Plus intéressant encore, le groupe espère mettre au point un véhicule lunaire, un concept de véhicule spatial tout-terrain que le groupe Toyota voudrait réaliser en collaboration avec la Japanese Aerospace Exploration Agency ou JAXA.

Il est donc question pour le constructeur japonais et l’agence d’étudier le concept d’un rover capable, bien évidemment, d’embarquer de nombreux passagers et, surtout, d’évoluer dans l’espace, sur la Lune. Cette conception de voiture spatiale fonctionnera à partir de moteurs électriques de dernier cri disposant de plusieurs panneaux solaires pour la recharge des batteries. D’après les affirmations de Toyota, ce rover, visiblement de petite taille, aura la possibilité de disposer d’une grande autonomie allant au-delà de 10 000 kilomètres.

Rover lunaire

Grâce à son côté tout terrain, ce moon rover va pouvoir évoluer sur les routes accidentées et trépidantes de la surface lunaire sans provoquer trop de dégât. À noter que cette voiture est munie d’au moins trois roues de chaque côté. D’après les dires du groupe Toyota, de nombreux pays se font concurrence et augmentent leurs efforts de coopération lorsqu’il est question de missions ardues telles que l’exploration maritime ou l’expédition lunaire, cela dans le but d’accroître leurs compétences en technologie.

Même si une belle vidéo et plusieurs photos illustrent le récent communiqué de Toyota, cette invention de rover lunaire ne sera opérationnelle que dans dix ans, plus précisément pas avant 2030. Espérons qu’il existera réellement un jour! En effet, il est indispensable de rappeler qu’il s’agit bien d’une voiture vouée à transporter des passagers désirant se balader sur la surface lunaire et non un véhicule autonome.

En bref, rendez-vous en 2030 pour les futurs explorateurs de l’espace…