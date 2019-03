Twitter s’inspire d’Instagram et vous invite à prendre plus de photos à partager

Twitter souhaite se mettre au goût du jour!

Les habitudes des utilisateurs des réseaux sociaux rencontrent des changements incessants. Actuellement, accéder à la caméra du smartphone est devenu plus simple.

L’actu

Le réseau social Twitter est dorénavant très proche d’Instagram ou de Snapchat. Les usagers de Twitter sont avisés de sa nouvelle version de l’application mobile, une annonce qui confirme la sortie de la dernière version d’accès rapide à la caméra. Pour y parvenir, il suffit dorénavant de glisser son écran d’accueil vers la droite. Ensuite, il ne reste plus qu’à prendre la photo et écrire son micromessage. Cette nouvelle fonction demeure encore en phase de déploiement, mais serait disponible très bientôt sur votre smartphone.

Qu’est-ce que cela inclut?

Le premier objectif qu’a fixé Twitter en lançant cette fonction consiste à faciliter l’accès à la caméra. Aussi, il vise l’augmentation considérable du nombre de clichés postés sur le réseau si cela était encore dédié au partage de texte jusqu’à aujourd’hui. Bien évidemment, Twitter espère s’associer aux services privilégiés par les jeunes adultes et adolescents tels que Tik Tok, Snapchat ou encore Instagram, et ce, afin de les intriguer et réussir à retenir tous les utilisateurs nouvellement recrutés.

Il est quand même essentiel de notifier que cette caméra facilite l’enregistrement vidéo et audio pris en direct. De plus, le Périscope ou le service de diffusion live qu’a racheté Twitter en 2015 n’y sera plus mentionné.

Avantages de l’application mobile

Twitter cherche à ce que ses abonnés puissent prendre et partager de plus en plus d’images. Grâce à cette nouvelle application mobile, ils pourront dorénavant prendre des clichés de façon ultra rapide et ultra simple. Twitter exploite tous les moyens pour se rapprocher des autres réseaux sociaux qui ont, eux aussi, commencé à avoir plus de visibilité auprès des usagers, mais cela ne veut pas dire que le texte sera délaissé.

La prochaine mise à jour de cette nouvelle application mobile offrira en effet un accès à la caméra de son smartphone afin de pouvoir faire des photos et des vidéos de façon plus naturelle à partir d’un swipe vers la gauche, sans oublier un court commentaire avant la publication.

Pouvoir prendre des photos plus facilement serait-il le genre d’option dont Twitter a besoin pour attirer les utilisateurs plus jeunes? Seul le temps nous le dira!