Depuis le début des années 2010, les enceintes portables ont envahi le marché. Au point de devenir des indispensables.

Se déclinant dans plusieurs modèles, gabarits et qualités, les enceintes portables sont désormais pensées de manière à répondre efficacement aux besoins de tous les utilisateurs. Notamment ceux qui tiennent à écouter leur playlist dans la meilleure qualité audio, tout en profitant d’une utilisation nomade (en intérieur comme en extérieur).

Revers de la médaille : le choix est tellement large qu’il est devenu difficile de trouver le modèle qui convient le mieux à vos attentes. Alors, comment faire le bon choix ? Plusieurs critères seront mis en évidence au moment de passer à la caisse. La première est bien évidemment la qualité du son. Bien évidemment, même si ce point reste un critère primordial, force est de constater que si l’on n’est pas expert dans le domaine, il est assez difficile de l’évaluer sur le papier. Ceci dit, il faut préciser que la puissance des enceintes (qui est exprimée en watts) présente une garantie de qualité. Plus votre enceinte portable sera puissante, plus le son donné sera qualitatif.

Opter pour le poids ou l’autonomie ?

Sachez également que toutes les enceintes portables ne se valent pas. Surtout vis-à-vis du gabarit. Ainsi, vous trouverez des modèles qui peuvent être emmenés partout avec vous. Tandis que d’autres seront plus dédiés à une utilisation sur votre télévision ou votre ordinateur. Ici, il n’y a pas de règle précise à respecter. Le choix se fera uniquement en fonction de vos attentes : préférerez-vous une petite enceinte qui se glisse aisément dans votre sac ou plutôt une enceinte performante pour votre home-cinéma ? Basez-vous toujours sur l’utilisation que vous souhaitez en faire et votre style de vie.

Vous trouverez sur le marché des enceintes portables qui fonctionnent sur batterie et des enceintes portables qui se branchent à un secteur ou qui s’adaptent aux recharges en USB. Quoi que vous choisissiez, assurez-vous que l’autonomie soit bien adaptée à vos attentes. Même si cette caractéristique varie d’un modèle à l’autre, vous devez tout de même savoir que l’autonomie moyenne se trouve entre 5 à 8 heures d’utilisation continue, au minimum. Les plus grands mélomanes seront même heureux de voir que certains modèles offrent jusqu’à 40 heures d’autonomie. Comme pour la taille, référez-vous toujours à vos besoins. Pour ceux qui comptent apporter leur enceinte partout avec eux, les modèles très autonomes seront leur plus fidèle compagnon. Tandis que ceux qui comptent en faire une enceinte à utilisation sédentaire, il suffira d’avoir un secteur à proximité et le tour est joué.

Pour finir, ne faites pas la même erreur que la plupart des utilisateurs : ne pas prendre en compte le poids de l’appareil. Comprenez que le poids joue un rôle très important en fonction de l’usage que vous souhaitez faire de votre enceinte. Ainsi, même si cela n’a pas l’air très « dérangeant » à première vue, le fait de devoir porter une enceinte de 1 kg toute la journée n’est pas très pratique. Par conséquent, si vous comptez l’utiliser de façon nomade, il est préférable de choisir un modèle qui fait moins de 600 grammes.

Une fois que vous aurez pris en compte chaque critère d’achat, vous serez disposé à trouver le meilleur modèle. Toutefois, si le temps vous fait défaut, nous avons sélectionné, dans ce guide, les meilleures enceintes portables de 2019 selon notre appréciation.

Sonos One



La Sonos One c’est l’enceinte portable révolutionnaire. Et pour cause, il s’agit de la première enceinte portable à commande vocale. Mais pas que. C’est également la première enceinte portable à être compatible avec Alexa, Siri et même Google Assistant.

Une ergonomie inspirée de la Play 1

Les connaisseurs le verront tout de suite : la Sonos One a les mêmes traits que la Play 1. D’ailleurs, la similitude est tellement frappante que l’on pourrait même les confondre. Ce qui n’est pas une mauvaise nouvelle étant donné que chaque modèle est d’une grande qualité. Et pour accentuer la solidité de la One, la marque a pensé à installer un châssis et une grande métallique pour la protection de l’enceinte. Le tableau tactile se situant sur la face supérieure permet à l’utilisateur de contrôler tous les paramètres audio (notamment le volume).

Une connectique basique

Pour les connectiques, le fabricant a une fois de plus joué la carte de la simplicité. Ainsi, l’utilisateur n’aura pas la possibilité de profiter d’une connexion Bluetooth. Par contre, il pourra se connecter au réseau wifi.

Un rendu sonore à la hauteur des attentes

On ne change pas une équipe qui gagne ! Ainsi, Sonos a également décidé de garder l’expérience sonore que l’on retrouve chez la Play 1. Au rendez-vous : un rendu sonore de qualité supérieure, homogène et très naturel. Le seul hic : la réponse dans le bas du spectre qui donne un léger effet « boîte ».

Sony SRS-XB10B



Petite certes, mais d’une grande puissance. Sony prouve, une fois de plus, que la puissance et la performance ne se jouent pas toujours dans la taille. Ainsi, les utilisateurs à la recherche d’une enceinte portable compacte, mais satisfaisante n’hésiteront pas à opter pour ce modèle-ci.

Un design qui permet une diffusion à 360°

La SRS-XB10B n’a pas la même structure que sa grande sœur. Nous nous retrouvons ici avec une enceinte portable ronde. Bien évidemment, ce choix ne s’est pas fait au hasard. En effet, grâce à ce design assez particulier, la marque assure une diffusion à 360 °. Disponible en plusieurs coloris (dont le noir, le rouge, le jaune ou le vert), vous trouverez facilement le modèle qui réfléchit le mieux votre personnalité.

Une construction solide et robuste

Vous vous attendez à une enceinte portable solide et robuste ? Vous faites bien de faire confiance à Sony. Une fois de plus, l’enseigne n’a pas lésiné dans le choix des matériaux utilisés pour la fabrication de SRS-XB10B. Comme pour la fabrication de sa grande sœur, la SRS-XB20, ce modèle est fait avec du plastique robuste, mais léger. Un autre petit plus : l’étanchéité.

Une performance sonore correcte

La qualité sonore offerte pas ce modèle est digne de son constructeur. Bien évidemment, les grandes performances ne seront pas au rendez-vous. Par exemple, de légères distorsions apparaissent lorsque vous mettez le volume au fond. Néanmoins, pour son prix et pour sa taille, l’on peut dire que la performance sonore offerte est très correcte et répond, surtout, aux besoins de la plupart des utilisateurs.

Autonomie de 16h pour animer toutes vos soirées

N'ayez plus peur des éclaboussures grâce à l'indice Spashproof IPX5 qui protège vos enceintes

Appairer deux enceinte XB10 pour obtenir un son double ou stéréo.

Accroche en silicone qui sert également de support pour cette enceinte compacte EXTRA BASS que vous pourrez emporter partout.

Anker SoundCore



La marque Anker joue toujours la carte de la simplicité. La preuve : SoundCore. Avec un design très minimaliste, cette enceinte réussit à répondre aisément aux besoins et aux attentes de la plupart des utilisateurs. Notamment si vous êtes à la recherche d’un produit peu onéreux, mais d’une qualité correcte.

Un design élégant

Vous ne trouverez pas sur cette enceinte les caractéristiques ayant le vent en poupe. Néanmoins, force est de constater que le choix du fabricant tend à un design très élégant. D’une forme circulaire, c’est le genre d’appareil que vous pouvez apporter partout. Très simples à transporter, son diamètre et sa hauteur sont de 6,7 cm. Des points qui font d’elle une enceinte très pratique.

Une performance sonore discrète

Ne vous faites pas de fausses idées, cette enceinte n’est pas faite pour les utilisateurs qui s’attendent à une grande puissance. Son utilisation est surtout destinée à une diffusion discrète, dans une pièce close ou une voiture par exemple. La puissance de 5 watts est correcte, mais donc pas puissante.

Une autonomie satisfaisante

Si la qualité sonore est assez faible, Anker se rattrape grâce à l’autonomie de ce modèle. L’utilisateur pourra, en effet, écouter ses morceaux préférés pendant 15 heures en continues avec une durée de recharge de 2 heures chrono. Vous n’avez pas besoin d’être collé à un secteur.

Une possibilité de diffusion large

L’un des points forts de ce modèle : vous pouvez, grâce à lui, écouter de la musique par le biais de plusieurs sources. Vous aurez le choix entre le câble audio, la connexion Bluetooth ou encore la carte micro SD.

JBL Go 2



Impossible de parler d’enceintes portables sans citer la marque JBL ou plutôt de Harman. Et dans ce guide elle est représentée par la GO 2. Petite enceinte portable qui tient facilement dans une poche, les utilisateurs ne peuvent qu’être heureux de l’avoir en leur possession.

Un design très apprécié

Cette petite enceinte joue réellement dans la cour de grands. L’on retrouve dans ce modèle les grandes lignes adoptées lors de la construction de la JBL GO : l’allure parallélépipédique et les dimensions compactes. Quelques petits changements le différencient toutefois de son ainé, notamment ses angles ronds et sa finition métallisée.

Une performance sonore adéquate à sa taille

Sa taille suffira pour en dire long sur ce modèle. Bien qu’elle soit tout à fait compacte, cette enceinte portable ne donne pas de grandes performances. Si vous voulez écouter de la musique avec un volume poussé au fond, ce modèle ne vous conviendra pas. Toutefois, la puissance qu’elle offre est supérieure à celle de son aîné. Ce qui est déjà un bon point.

Bose SoundLink Revolve



Qui ne connait pas la marque Bose ? Véritable référence dans le domaine des équipements audio, ce n’est pas une surprise si l’on retrouve le modèle SoundLink Revolve dans ce guide. Et les utilisateurs sont d’ailleurs très nombreux à apprécier l’excellent rapport surface et puissance que cette enceinte offre.

Un design pratique

À première vue, l’on notera tout de suite la structure cylindrique de ce modèle. Permettant de le différencier de ses concurrents et également de ses ainés, ce design n’a pas seulement été choisi pour « faire joli », mais également pour le côté pratique et technique. L’on notera également la présence de trous d’aération.

Une performance digne des plus grands

Face à ces 15 cm de hauteur, l’on sera tenté de penser que la puissance est minime. Que Nenni ! Ce modèle vous permet d’atteindre les 110 décibels ou 40 watts. Ce qui a pour conséquence d’offrir une excellente performance sonore. Les trous d’aération quant à eux, permettent de diffuser le son à 360 °.

Une autonomie normale

Vous souhaite terminer une playlist de plusieurs heures ? Vous serez particulièrement heureux de savoir que cette enceinte offre une autonomie de 12 heures. Ce qui entre très bien dans la moyenne. Par contre, si vous l’utilisez à pleine puissance l’autonomie descendra à 7 heures.

Vous savez tout. À vous de décider maintenant.

