Les anti-vaccins n’auront plus accès à GoFundMe

Une bonne piqure de rappel.

C’est officiel : les anti-vaccinalistes ne pourront désormais plus utiliser la plateforme de financement participatif GoFundMe. Par le passé, ceux-ci utilisaient la plateforme de dons et d’autres sites similaires pour promouvoir un programme anti-vaccination, reposant sur des allégations considérées comme non fondées.

Toutes les campagnes seront supprimées

« Les campagnes de collecte de fonds pour promouvoir la désinformation sur les vaccins violent les conditions de service de GoFundMe et seront supprimées de la plateforme », a déclaré un responsable de GoFundMe. Pour ce faire, un service sera dédié à l’examen approfondi de toutes les campagnes et la suppression de toutes celles qui touchent l’anti-vaccination.

Cette phase de suppression n’est pas encore achevée à ce jour. Après une recherche rapide sur la plateforme, le mot clé « antivaccin » faisait encore apparaître un certain nombre de campagnes, dont celles associées à Andrew Wakefield, le réalisateur du film anti-vaccination Vaxxed. Dans la campagne dédiée à cette série, le réalisateur demande aux fans de contribuer aux financements d’une suite et une tournée. GoFundMe assure que deux campagnes Vaxxed ont déjà été supprimées.

Une plateforme de financement efficace pour les anti-vaccinations

On ignore encore combien d’argent a été collecté grâce aux campagnes anti-vaccinations sur GoFundMe. Cependant, USA Today a effectué une recherche sur la plateforme et a trouvé une campagne visant à collecter près de 80 000 $. Celle-ci avait été créé il y a deux mois et n’avait pas encore amassé d’argent. Selon une page archivée, un militant anti-vaccination, Lary Cook, a tenté de collecter 100 000 $ à l’aide de la plateforme, pour un résultat total de 56 636 $ auprès de 1 000 donateurs.

GoFundMe rejoint la liste

D’autres plateformes en ligne ont commencé cette lutte avant GoFundMe. Facebook et Instagram ont déjà commencé à supprimer des chaînes et des publications qui tentent de discréditer les vaccins. En février, Pinterest a bloqué toutes les recherches liées à la vaccination. Youtube et Amazon ont également suivi le mouvement.

Ça pique.