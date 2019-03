PlayStation Plus : les jeux gratuits d’avril 2019 sur la PS4

Le petit frisson mensuel des gamers est arrivé. Comme chaque dernier mercredi du mois, Sony vient de publier la liste de jeux gratuits dont les abonnés PlayStation Plus pourront profiter pour le mois d’avril.

Au programme donc, The Surge et Conan Exiles. Tous les deux sont des titres PS4, Sony ne proposant plus de jeux PS3 ou PS Vita gratuitement.

Conan Exiles et The Surge, qu’est-ce que c’est ?

Sorti en mai 2018, Conan Exiles est un jeu de survie en monde ouvert qui se déroule dans l’univers du célèbre barbare (incarné, ne l’oublions pas, par Arnold Schwartzeneger dans le film du même nom). Un mode multijoueurs est disponible, permettant de monter des camps et des bases, et dominer la région.

The Surge est un Action-RPG de science-fiction. Reprenant les codes du genre, il propose au joueur de récupérer des armes et équivalents de pièces d’armure pour améliorer ses compétences et avancer.

Les deux jeux seront disponibles à partir du mardi 2 avril 2019. Au préalable, vous pourrez récupérer gratuitement Call of Duty : Modern Warfare Remastered et The Witness, les jeux gratuits du mois de mars.

À vos manettes !