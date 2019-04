Apple annule l’AirPower, sa station de recharge sans fil

C’est une première dans l’histoire d’Apple.

Annoncée en septembre 2017 comme l’une des prochaines grandes innovations du géant de Cupertino, la station de recharge sans fil AirPower ne verra finalement pas le jour. Son annulation a été dévoilée sobrement, via un communiqué de presse publié ce lundi.

«Après beaucoup d’efforts, nous sommes arrivés à la conclusion que nous n’atteindrons pas nos standards élevés et nous avons annulé le projet, a déclaré Dan Riccio, senior vice-président Ingénierie d’Apple. Nous continuons de penser que le futur est sans fil et pousserons cette expérience vers l’avant. »

C’est donc il y a plus d’un an que la station de recharge avait été annoncée. Celle-ci était censée fonctionner avec tous les iPhones dernières générations ainsi que l’Apple Watch et les AirPods, pouvant recharger plus appareils à la fois. Mais depuis, aucun avancement majeur n’avait été dévoilé. Et surtout, aucune sortie, au point que l’AirPower était quasiment devenu un meme sur internet.

Si la raison exacte de l’annulation n’a pas encore été dévoilée, le site TechCrunch indique qu’elle serait due à des problèmes de contrôle de la chaleur. « Les bobines de charge 3D situées très proches l’une de l’autre requéraient une attention toute particulière quant à la gestion de l’énergie », peut-on lire. Les risques en cas de surchauffe serait d’endommager les appareils en charge, une mauvaise publicité pour Apple.

La décision d’annuler le projet aurait cependant été prise très récemment, et semble-t-il de manière assez précipitée. Comme le montre le tweet ci-dessous, les dernières boîtes d’AirPod comprenaient une illustration de l’AirPower.

AirPower price:

AirPod box shows lightning cable. But lightning to USB-A maxes at 12W. Must be lightning to USB-C.

Wireless charging 3 devices needs 30W+. via https://t.co/C97Smpq644

USB-C 30W charger + cable = $70 alone!

So AirPower must be $149-$199? pic.twitter.com/i6iJX2mJuA

— Ryan Jones (@rjonesy) 29 mars 2019