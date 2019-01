Quel chargeur sans fil rapide acheter pour un iPhone XS ou un Samsung Galaxy S9?

Avec nos vies occupées qui défilent à un rythme effréné, on ne peut pas se permettre d’attendre des heures que notre smartphone se recharge!

De nombreuses nouvelles technologies ont intégré les smartphones ces dernières années: le double, triple voire quadruple capteur photographique, la reconnaissance faciale 3D, l’écran pliable et aussi la recharge sans fil rapide. Pour cette dernière, très peu d’appareils en sont pour le moment équipés. Parmi eux, on peut citer les nouveaux iPhone XS et iPhone XS Max d’Apple. Ils ont été dévoilés au mois de septembre dernier, au cours de la traditionnelle Keynote de la firme à la pomme. Le Galaxy S9, l’un des derniers flagships de Samsung, en est aussi pourvu. Bien que ces deux modèles soient compatibles sans fil et recharge rapide, la technologie qu’ils exploitent n’est pas forcément la même. Bien évidemment, si vous êtes propriétaire de l’un d’entre eux et que vous souhaitez vous procurer une station de charge sans fil, il faudra la choisir avec soin. La charge sans fil au standard Qi est certes la plus prisée à l’heure actuelle, mais d’autres modèles basés sur d’autres technologies sont aussi disponibles sur le marché. Dans cet article, nous allons vous présenter les meilleurs chargeurs sans fil rapides pour iPhone XS et Samsung Galaxy S9.

Quel chargeur sans fil rapide choisir pour un iPhone XS et un iPhone XS Max?

Les iPhone XS et iPhone XS Max d’Apple n’ont pas vraiment été un succès. Si on se base sur le dernier résultat trimestriel de la compagnie, les ventes sont pour le moins catastrophiques; elles ont été largement au-dessous des prévisions des spécialistes. Tout cela pour dire que les nouveaux appareils d’Apple n’ont pas vraiment intéressé les acheteurs, du moins pas comme dans le passé. Cela n’empêche toutefois que des dizaines de millions de personnes utilisent ces smartphones en ce moment. Quels sont leurs principaux atouts? Certainement la puissance grâce au nouveau processeur Apple A12 Bionic, la qualité de leur écran OLED et aussi la performance exceptionnelle de leur double capteur photo, améliorée à l’intelligence artificielle. Mais comme nous l’avons déjà indiqué plus haut, les iPhone XS et iPhone XS Max ont aussi le mérite d’être compatible charge rapide et sans fil.

Sur ce dernier point, la firme de Cupertino a déjà présenté une station de recharge sans fil baptisée AirPower. En plus des technologies utilisées pour la recharge rapide et sans fil, cette base futuriste a aussi la particularité de pouvoir recharger plusieurs terminaux iOS à la fois. Malheureusement, ce chargeur sans fil révolutionnaire n’est toujours pas disponible présentement. Sa présentation a été effectuée vers la fin d’année 2017 et il devait être disponible quelques mois après, mais rien. Apple n’a donné aucune explication par rapport à ce phénomène et a même supprimé certaines informations s’y rapportant sur son site. Cela a laissé penser que la firme a abandonné son projet, mais de récentes rumeurs ont indiqué que l’AirPower est toujours d’actualité et il devrait être dévoilé cette année.

Bien entendu, les propriétaires d’iPhone XS et iPhone XS Max ne vont pas attendre l’arrivée de cette station de recharge pour pouvoir profiter des fonctionnalités proposées par leur appareil, d’autant que des chargeurs compatibles sont proposés sur le marché. Ils sont nombreux et variés, mais le Stand Anker semble être le plus adapté. Le chargeur sans fil rapide mis en avant par la célèbre marque de batterie adopte le format «dock», ce qui constitue un avantage en soi. Outre le design soigné et élégant, il permet aussi de déverrouiller l’iPhone via Face ID sans besoin de le soulever de la station. Côté performance, il n’y a aucun souci à se faire. Le Stand Anker est compatible charge 7.5w (mais il existe aussi une version 5w). Le dispositif est assez performant pour recharger votre iPhone XS ou iPhone XS Max rapidement, sans avoir à s’encombrer avec un câble. D’ailleurs, pour le rapport qualité/prix, ce modèle s’en sort très bien. Il est proposé à 30 euros, voire au-dessous sur certaines boutiques en ligne.

Quel chargeur sans fil rapide choisir pour un Samsung Galaxy S9?

Comme pour les nouveaux iPhone d’Apple, le Galaxy S9 de Samsung n’a pas non plus été un grand succès. Bien que positionné sur le haut de gamme, avec des caractéristiques alléchantes tant au niveau du design que de la performance, le mobile a rencontré quelques difficultés sur le marché. Non pas qu’il était mauvais (bien que son design inchangé n’ait pas réussi à convaincre les acheteurs), mais le prix était trop élevé par rapport à l’offre chinoise, dont le principal argument est un excellent rapport qualité/prix. Des géants chinois comme Huawei, Xiaomi et Oppo ont en effet dominé le marché en 2018. Avec des smartphones comme le Mate 20 Pro de Huawei, le Find X d’Oppo ou encore le Mi Mix 3 de Xiaomi, le mobile de Samsung s’est fait vite oublier. Cependant, on retiendra de celui-ci qu’il est très puissant, présente un niveau exceptionnel pour les photos et les vidéos et, bien entendu, propose une technologie de recharge sans fil rapide.

Contrairement à celle d’Apple, la station de recharge sans fil de Samsung a bel et bien vu le jour. Certes, elle n’est pas aussi révolutionnaire puisqu’elle ne peut recharger qu’un seul appareil à la fois; néanmoins, ce stand de recharge sans fil dédié à la gamme Galaxy fonctionne très bien. On peut même aller jusqu’à dire qu’il est excellent! Le chargeur est esthétiquement plaisant et il bénéficie d’une finition premium, avec une robe noire élégante et un petit coussinet rembourré pour bien recharger votre Galaxy S9 en toute sécurité. Côté performance, la mention «rapide» pour la recharge est très bien respectée. Le 0 à 100% se fait en 1h30 environ selon le smartphone que vous rechargez. Sinon, niveau compatibilité, la base de recharge sans fil Samsung est aussi au top! Il fonctionne avec toute la gamme Galaxy de dernière génération. Mieux encore, la station prend en charge certains modèles d’iPhone. Le prix proposé pour cet accessoire est d’environ 40 euros.

Tous les propriétaires d’iPhone XS ou de Samsung Galaxy S9 devraient se procurer un chargeur sans fil à charge rapide. Après tout, pourquoi s’en priver puisque la technologie est disponible?