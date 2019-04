Grâce à la NASA, devenez riche en restant allongé

Arrêtez de vous démener. Désormais on peut s’enrichir en restant allongé.

C’est aujourd’hui possible grâce au partenariat de la Nasa avec le Centre allemand de l’aérospatiale (ou DRL). Le principe : rester allongé durant 60 jours et obtenir 24 800 $ CA en compensation. Cette campagne a, contrairement à ce que l’on peut penser, un objectif très précis : étudier l’effet de l’apesanteur sur le corps à terme. Des études très importantes pour permettre aux astronautes d’éviter le sport toute la journée pour combler la perte de muscle liée à l’apesanteur.

12 femmes et 12 hommes au lit pendant 60 jours

Le principe est assez simple : 12 femmes et 12 hommes resteront au lit 30 minutes par jour, dans une centrifugeuse humaine, pendant 60 jours. Grâce à cette structure spéciale, une simulation de la gravité artificielle sera faite sur les volontaires.

Cette étude se déroule à l’Institut de médecine aérospatiale DLR, se trouvant à Cologne. Afin de réaliser, également, les phases de prétest, les participants y séjourneront pendant 89 jours.

Une étude sans risque ?

Pour que les tests portent leurs fruits, les participants ne peuvent pas se lever. Ils devront, par conséquent, faire TOUT -manger, se divertir, se doucher, faire ses besoins- du lit. Et il ne s’agit pas de n’importe quel lit car il sera incliné de six degrés vers le haut de la tête (une condition nécessaire pour stimuler le déplacement des fluides dans le corps). Chaque mouvement sera également limité pour que les muscles, les tendons et les systèmes squelettiques soient moindres. C’est d’ailleurs les conditions de vie des astronautes une fois dans l’espace.

Cette étude comporte tout de même des risques importants. Les effets néfastes d’une inactivité importante sont nombreux : perte de force, diminution de masse musculaire, etc. Des risques auxquels s’exposent les participants à cette étude, mais également les astronautes qui partent pour des missions spatiales à longue durée.

Les amateurs de grasse matinée attendent les résultats avec impatience.