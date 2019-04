Nouveaux claviers AZERTY et BÉPO : la fin des fautes d’orthographe ?

Écrire dans un français correct avec un clavier AZERTY : mission impossible. C’est la conclusion à laquelle est parvenu le ministère de la Culture en 2016.

En cause, l’actuelle disposition des touches du clavier. Celle-ci, en effet, ne serait pas tout à fait telle qu’elle devrait être. Il faut passer par exemple par des raccourcis clavier pour pouvoir écrire les majuscules avec accents (À, É, È, Ù), les guillemets ou encore les effets ligatures ( Æ/æ et Œ/œ). C’est pour mettre fin à ce débat que l’Association française de normalisation (ou AFNOR) a décidé de présenter de nouvelles normes pour ces claviers.

Trois ans après la réflexion du ministère de la Culture, l’AFNOR décide enfin de présenter les versions améliorées (et finales) des actuels claviers AZERTY et BÉPO. Et si ces « nouveaux » claviers permettent de mieux écrire en français, il est à noter que ce ne sont pas des normes obligatoires. Ainsi, les constructeurs ont le choix entre l’adopter ou non. Le clavier actuel ne va donc pas disparaitre.

Les changements sur le clavier AZERTY

L’ordre des lettres ne change pas pour le clavier AZERTY. L’amélioration se porte plus sur l’insertion des caractères spéciaux. Selon les premières images obtenues, le clavier ressemblera plus au AZERTY du Mac que celui du Windows.

Grâce à ces petites améliorations il serait, désormais, plus simple d’insérer un @, un #, un ç, des guillemets français ou encore æ et œ dans un texte. Avec cette norme, les utilisateurs du clavier AZERTY pourront également insérer des caractères spéciaux, plus aisément, sur les majuscules. Ainsi, il n’est plus nécessaire de se souvenir des commandes à base de chiffres pour écrire É, È ou À.

Les changements sur le clavier BÉPO

Le clavier BÉPO, quant à lui, change totalement d’ordre. L’AFNOR s’est basée sur les lettres les plus courantes dans le langage français. Les accents et les caractères spéciaux sont à l’honneur et se trouveront au cœur même du clavier. La raison ? Permettre aux utilisateurs de mieux écrire en français, en prenant en compte les différentes particularités de la langue.

Les ennemis de l’orthographe apprécieront !