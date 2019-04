Facebook est, une fois de plus, au cœur d’un scandale de taille.

De nouvelles failles majeures ont été découvertes, récemment, au sein du réseau social. C’est une équipe de spécialistes en sécurité informatique, UpGuard Cyber Risk, qui a mis le doigts sur la faille sur ce problème de taille : deux applications tierces auraient réussi à exposer plus de 540 millions de dossiers d’utilisateurs et 22 000 mots de passe.

Les informations confidentielles auraient été hébergées et exposées librement sur le cloud d’Amazon. Au total : 146 GO de données (dont des identifiants, des commentaires, des messages et autres).

Des données permettant de gonfler le trafic d’un média mexicain

Ces 146 Go de données d’utilisateurs de Facebook auraient été stockés par un média influent mexicain, nommé Cultura Colectiva. Si ce nom ne vous dit rien, il est pourtant lié à un média très apprécié et suivi dans le domaine du lifestyle. À ce jour, on lui compte près de 3 millions d’abonnés sur Facebook.

Mais à quoi lui auraient servi ces informations confidentielles ? En fait, le média en question aurait analysé toutes les interactions générées par les utilisateurs. Une façon d’identifier, plus facilement, les contenus les plus appréciés et ceux qui auront l’avantage de faire le plus de réactions et d’engendrer des « likes » et des « partages ».

Facebook a confirmé cette faille au sein de son réseau. Et s’il affirme avoir travaillé en étroite collaboration avec Amazon (car les informations avaient été, rappelons-le, stockées sur leur cloud) une question reste sans réponse : peut-on vraiment faire confiance à la politique de Facebook quant à la protection des données des utilisateurs ?