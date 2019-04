Téléphone 5G : Samsung est le premier à se lancer dans la course

La Corée du Sud, pionnier de la connectivité.

Le pays du matin calme est en effet la première nation au monde à proposer sur l’ensemble de son territoire la couverture 5G. Cette mise en service a été avancée de deux jours pour ne pas laisser place au géant américain Verizon, qui a déployé le réseau 5 G quelques heures plus tard à Chicago et Minneapolis. Pour suivre la tendance et accompagner efficacement cette technologie, Samsung Electronics propose par ailleurs son téléphone compatible 5 G : le Galaxy S10 5G.

La 5G, une véritable révolution

Pour le lancement du Galaxy S10 5G, les trois opérateurs mobiles (qui sont SK Telecom, KT et LG Uplus) se sont alliés dans tout Séoul pour divers évènements. Pour rappel, cette première version du smartphone compatible avec la 5G est commercialisée à 1.39 million de wons, soit 1630 dollars canadiens.

Durant les évènements organisés partout dans la ville, la réalité virtuelle et les démonstrations de robots ont été au rendez-vous. L’objectif ? Montrer ô combien le lancement et la mise en place de la 5G sera une véritable révolution pour le pays, et le monde.

Une nouvelle bien accueillie par les clients

Et une chose est certaine : la 5G fait d’ores et déjà des heureux. Devant les démonstrations faites durant les évènements de lancement du Galaxy S10 5G, les clients ont fait part de leur enthousiasme à pouvoir profiter d’un débit encore plus accéléré et de jouir d’une nouvelle facette de la réalité virtuelle dans son quotidien. Selon le bilan de vendredi dernier : 15 000 clients ont souscrit à l’offre 5 G chez LG Plus contre 10 000 clients chez KT.

Si Samsung est le premier à donner le tempo, il ne sera, bien évidemment, pas le seul à se lancer sur le marché des smartphones compatibles 5G. LG prévoit déjà de sortir le V50D ThinQ dans le courant du mois d’avril.

On a trouvé le point 5G.