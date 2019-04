Sonos s’associe à Ikea pour créer une lampe-enceinte

C’est en 2017 que Sonos et Ikea ont annoncé leur partenariat. Un partenariat improbable pour deux géants d’industries aussi différentes que la sonorisation et l’ameublement. Sauf s’il s’agit de créer… une lampe-enceinte. Et c’est justement ce que le géant suédois et le constructeur américain s’apprêtent à mettre sur le marché. Voici toutes les informations à connaître sur le nouveau joujou né de la collaboration d’Ikea et Sonos.

Une lampe dans une enceinte Hi-Fi

Ikea et Sonos ont donc concrétisé leur partenariat ont dévoilant, lundi dernier, une lampe qui permet également d’écouter de la musique via la connexion Wifi. Même si elle ne sera commercialisée qu’à partir du mois d’août, elle fait déjà beaucoup parler d’elle.

Vendue en kit, à 179 euros, cette lampe sera disponible en deux couleurs : blanc et noir. Et pour que vous puissiez profiter encore plus de vos fichiers audio, une enceinte-étagère sera également disponible à 99 euros. Comme pour la plupart des produits de Sonos, ces enceintes peuvent être utilisées seules ou en paire (avec cette seconde alternative, vous pourriez profiter d’un son stéréo).

Et la qualité sonore ?

Est-ce que la qualité sonore sera au rendez-vous ? Pour y répondre, Ikea et Sonos promettent que cette gamme Symfonisk (comprenant la lampe et l’étagère) aura un profil sonore équivalent à celui que l’on retrouve chez l’enceinte Sonos One. Bien évidemment, les deux enceintes ne se valent pas, car la lampe est plus petite que l’étagère.

Si vous décidez d’opter pour le luminaire, vous devez donc vous attendre à un son avec moins de « basses ». Elle sera, par conséquent, plus efficace dans la chambre (sur une table à chevet) plutôt que dans un salon.

Musique ! … Ou lumière, c’est à vous de voir.