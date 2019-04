Les robots de Boston Dynamics peuvent tracter un camion, la vidéo qui fait peur

Une véritable démonstration de force. Depuis plusieurs années, Boston Dynamics met au point un robot quadrupède dont la morphologie ressemble trait pour trait à celle du chien. Pour tenir informer son réseau, la filiale a pris l’habitude de publier les derniers exploits de ces robots. Et la dernière vidéo publiée fait actuellement le tour du web. On y voit le fameux robot littéralement tirer un camion.

Après le Moonwalk, le robot de Boston Dynamics montre ses muscles

Après avoir montré au monde entier que son robot, Spot, était capable de reproduire le fameux moonwalk de Michael Jackson ou encore quelques pas de danse inspirés de Bruno Mars, Boston Dynamics prouve aussi que ce dernier est capable de plus grandes prouesses. Connu sous le nom de Spot, ce robot quadrupède pèse entre 25 et 30 kilos et dispose d’une grande agilité. En plus de pouvoir monter les escaliers, manipuler des objets ou autre, il est donc désormais capable de tracter un camion entier. La preuve avec cette vidéo publiée par Boston Dynamics.

10 robots chiens et 1 camion

La vidéo montre une dizaine de robots chiens, à la manière de chiens d’attelage, en train de tirer un camion au point mort sur un parking. le tout en parfaite synchronisation.

Cette vidéo est également une occasion pour la filiale mondiale de Google d’annoncer la sortie d’usine des premiers Spots. Mais pour le moment de plus amples informations n’ont pas encore été communiquées, notamment concernant le prix.

Peut-on adopter un Spot ?

La première chose que l’on remarque chez Spot est qu’il ressemble à un animal de compagnie. Et pourtant, lorsqu’il sera commercialisé, ce ne seront pas les particuliers qui pourront en profiter (du moins, dans un premier temps). Le véritable objectif de Boston Dynamics est de prêter main forte dans les zones dangereuses ou sur les terrains accidentés. Spot sera d’une grande aide dans les opérations militaires ou autres situations ou l’Homme ne pourra pas être aussi efficace que le robot.