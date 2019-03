Le robot Cheetah du MIT capable de faire un saut périlleux arrière

Les robots sauront bientôt tout faire!

Décidément, l’industrie de la robotique n’en finit pas de nous impressionner. Nous avons déjà vu les premières versions du Cheetah du Massachussetts Institute of Technology, mais cette fois-ci, on nous propose un exploit inédit. L’équipe derrière les robots du MIT a construit des robots électriques impressionnants, capables de franchir des obstacles et de s’orienter à l’aveugle. Mais à bien des égards, le nouveau Cheetah pourrait bien être le plus impressionnant à ce jour.

Pesant à peine 9 kg et capable de réaliser toute une prouesse, le «robot presque indestructible» du MIT peut courir à une vitesse maximum de 8 km/h et peut réaliser un salto arrière (backflip) à 360° depuis une position debout. Il se redresse ensuite rapidement après avoir foulé le sol. Le petit Cheetah se répare aussi facilement: chacune de ses jambes (l’on parle bien ici d’un robot quadrupède) est alimentée par trois moteurs électriques pas chers. Lorsqu’une pièce du Cheetah tombe en panne, elle peut facilement être remplacée par une nouvelle, le robot se remettant rapidement sur pieds. De plus, il est doué d’une incroyable flexibilité pour une machine!

Si on le considère avant tout comme un mammifère, le Cheetah effectue aussi des mouvements similaires à celui d’un crustacé, étant donné sa capacité à se déplacer vers la gauche ou la droite, à la manière d’un crabe.

Même s’il ne pèse que 9 kg, le robot Cheetah fait preuve de compétences dans le contrôle de son poids, comme marcher sur un terrain accidenté, se relever après une chute ou un coup de pied rapide. Et, bien sûr, il ne faut pas oublier sa capacité à effectuer un retournement à 360° en position debout. Ses quatre pattes lui offrent vraiment une locomotion hors du commun!

Aujourd’hui, le MIT est en train de réunir une petite armée de robots relativement peu coûteux, dont la première dizaine est déjà rassemblée. Selon l’institut de technologie, l’objectif est de former un consortium d’ingénieurs de recherche sur les Cheetah, capables d’inventer, d’échanger et même de rivaliser avec de nouvelles idées. Rappelons que le Cheetah n’est qu’un projet de recherche: il ne sera pas possible d’en acheter un, contrairement au robot SpotMini de Boston Dynamics.

Curieux? Voici le petit Cheetah en action:

Il faut bien l’avouer, le robot Cheetah du MIT est on ne peut impressionnant!