Fika Productions dévoile son nouveau jeu “Don’t Kill Them All”

Le studio de jeu vidéo indépendant basé à Québec, Fika Productions, a récemment annoncé son tout nouveau titre, “Don’t Kill Them All”, disponible sur PC et consoles. Cette annonce intervient après le succès international de leur premier jeu, “Ship of Fools”. “Don’t Kill Them All” est un jeu de stratégie tour par tour et de construction de camp, offrant une expérience unique où les joueurs incarnent une coach de vie pour des orcs cherchant à changer leurs méthodes de conquête habituelles.

Dans ce jeu, les joueurs doivent aider les orcs à adopter une nouvelle perspective sur leur façon de vivre et de se comporter. Au lieu de tout détruire sur leur passage, les orcs doivent apprendre à coopérer, à préserver leur environnement et à construire un mode de vie durable. Les joueurs joueront le rôle de coach de vie pour les orcs, les aidant à construire leur camp, à rassembler des ressources et à améliorer leurs relations inter-orcs.

“Être un orc, c’est difficile”, explique Antoine Grégoire-Slight, producteur et co-fondateur de Fika Productions. “Ils sont doués pour tout détruire, mais pas pour grand-chose d’autre. Avec ‘Don’t Kill Them All’, nous voulons explorer des thèmes plus profonds et offrir une expérience de jeu immersive et divertissante.”

Le jeu propose des mécaniques de jeu complexes où les joueurs doivent gérer attentivement leurs ressources et planifier leurs actions pour éviter de détruire des éléments précieux. En plus de la construction du camp, les joueurs doivent également encourager les orcs à développer des passions et à créer des liens entre eux pour améliorer leur qualité de vie et leur efficacité en combat.

“Nous sommes très enthousiastes de pouvoir enfin présenter nos orcs émotionnellement sensibles et si attachants au monde”, ajoute Grégoire-Slight. “Jamais auparavant ces créatures n’avaient appris la sensibilité, la camaraderie et la pleine conscience avec une telle profondeur.”

“Don’t Kill Them All” est actuellement disponible sur la plateforme de sociofinancement Kickstarter, où les joueurs peuvent soutenir le développement du jeu et obtenir des récompenses exclusives. Le jeu est également suivi sur Steam, X et Discord pour les dernières mises à jour et annonces.