Apple M4 : une puce mobile prête pour l’IA

Apple a annoncé la dernière itération de son propre silicium avec les iPad Pro alimentés par la puce M4.

Apple affirme que son nouveau processeur est 50 % plus rapide que le M2 sur l’iPad Pro 12,9 pouces (6e génération), comportant deux cœurs de plus qu’avant. Le Neural Engine du M4 a été testé sur Geekbench, avec des benchmarks d’apprentissage automatique (ML) publiés sous iPad 16.3. Comme toujours avec les fuites et les benchmarks non vérifiés, prenez ces nouvelles avec un grain de sel.

Les spécifications sur le benchmark correspondent à celles de l’iPad haut de gamme alimenté par la puce M4 : un processeur ARM à 10 cœurs avec 16 Go de RAM. Les résultats montrent une amélioration progressive par rapport aux performances ML de la dernière génération.

Apple M4 vs M3 vs M2

L’iPad Pro M4 a obtenu un score Geekbench 23 % mieux que celui de l’iPad Pro M2. Nous avons également comparé les performances ML de l’iPad Pro M4 à celles d’un MacBook Pro 14 pouces M3. Ses gains étaient un peu plus modestes à 10,4 %.

La puce M1 d’Apple a représenté un véritable bond générationnel par rapport aux processeurs x86 d’Intel. Les puces M2, M3 et M4 suivantes s’appuient sur l’architecture de la M1 au lieu d’offrir des gains massifs.

Le système M4 se concentre fortement sur le traitement de l’IA, avec son moteur neuronal à 16 cœurs qui prend en charge jusqu’à 38 billions d’opérations par seconde (TOPS). En comparaison, la génération précédente de M3 dispose également d’un moteur neuronal à 16 cœurs. Le M3 d’Apple était évalué à 18 TOPS en précision FP16. Le M4 est évalué à 38 TOPS avec INT8 (8 bits).

La présentation d’Apple du 7 mai s’est concentrée sur le matériel – nouveaux iPad Air, iPad Pro et Apple Pencil Pro. On n’a pas beaucoup parlé d’IA; on s’attend à ce que cela se produise pendant la WWDC 2024.